Andrés García: “Me siento muy débil”

El ex galán de telenovelas, Andrés García, de 81 años de edad, se encuentra en estado crítico de salud. Hace unas semanas sufrió una aparatosa caída y como consecuencia de eso recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo debilitó aún más. Ahora, reportes indican que el actor ya no quiere ni hablar.

Con altibajos en su vida, el ex galán mexicano, ha tocado la gloria con sus manos, y a su vez, ha tenido episodios que destiñeron la fama y reputación que tenía. Es así que el actor confesó que había cometido varios excesos a lo largo del tiempo, y que hacía 15 años que no veía a su hija Andrea, aunque ella ha revelado que si se mantiene en contacto con su padre.

García está con un estado de salud delicado.

Asimismo, el protagonista de “Pedro Navajas”, aseguró que su relacionamiento con sus hijos varones es muy limitado ya que hace tiempo que no los ve, y que lo tratan como un completo desconocido. Sin embargo, tanto Andrés Jr., como Leonardo García han utilizado sus redes sociales para compartir los recientes encuentros que han tenido con su padre.

Lo cierto es que el más reciente reporte de salud del actor apunta a que tuvo una recaída y asegura que ya no quiere ni hablar.

Andrés García fue uno de los galanes más cotizados de su época.

¿Cómo se encuentra Andrés García?

La salud del ex galán preocupa al mundo del espectáculo mexicano, ya que se negó a dar una entrevista porque se le dificulta debido a las numerosas enfermedades que padece, y esto, lo ha llevado a ni siquiera querer hablar más.

El programa mexicano "Chismorreo", reveló que quisieron acercarse a Andrés García y su esposa, Margarita Portillo por teléfono, para saber cómo sigue la salud del actor, pero al parecer no tuvieron éxito. Argumentaron que García se sentía muy débil y que tenía lastimada la garganta. "Yo me siento muy débil, por el momento no puedo platicar nada. Tengo la garganta jodida también, entonces no es el momento. Usted lo que quiere es una entrevista, pero yo estoy muy enfermo ahorita, no voy a dar entrevistas", dijo Andrés García.

EL actor pidió paciencia y aseguró que una vez que se recupere, volverá a dar todas las entrevistas que quieran. "Tendríamos que esperar no sé cuánto me sienta yo un poco menos mal y que pueda hablar mejor porque, si se da cuenta, me está costando trabajo hablar", finalizó el actor.