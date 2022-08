La dolorosa técnica de Kim Kardashian para reafirmar su abdomen

En los últimos años, hemos aprendido que hay tratamientos de belleza que no sólo son caros o antinaturales, también resultan muy dolorosos para el cuerpo. Cosméticos, cremas, lociones, cirugías, agujas, cualquier herramienta a costa de verse más delgado, joven y sin arrugas. La empresaria Kim Kardashian es una de las personalidades que no tiene problema en mostrar sus secretos y técnicas para verse cada día mejor, aunque la mayoría de ellas tenga que padecerlas. Ahora apareció en las redes exponiendo su cuerpo a un láser cuyo objetivo es tonificar.

La estrella mostró a todos sus fanáticos los efectos de un innovador tratamiento para reafirmar su abdomen, un láser que responde al nombre de 'Morpheus' y que, aunque la lleva a sufrir más de lo que le gustaría, al mismo tiempo le hace sentir muy orgullosa de su físico, o eso dice al menos ella. Su aplicación le dejó toda esa zona del cuerpo enrojecida, pero en cualquier caso esta herramienta se ha convertido en su "favorita" debido a los asombrosos resultados que le brinda. "Creo que este es mi láser favorito. Es doloroso, pero vale la pena", aseguró.

Kim Kardashian.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que Kim Kardashian deja bien clara su disposición a tener que pasar por un auténtico calvario para lucir sana y joven a sus 41 años. "Si me dijeras que tengo, literalmente, que comer heces cada día para estar más joven, puede que lo hiciera", llegó a revelar durante una entrevista a The New York Times.

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe.

Cabe recordar que no hace mucho tiempo, decidió tomar cartas en el asunto en cuanto a su cuerpo. En la ocasión anterior, Kim había comenzado una dieta muy estricta para bajar varios kilos y poder entrar en el popular vestido que utilizó Marilyn Monroe para cantarle el ‘feliz cumpleaños’ al presidente Kennedy y, de esta manera, lucirlo en el encuentro que tuvo la Met Gala 2022 en el mes de mayo.