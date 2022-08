La novia de Marc Anthony presume su belleza y enamora a todos

Marc Anthony está pasando por uno de los momentos más grandes de su vida ya que no sólo está triunfando con su música si no también en el amor. Este año el famoso salsero presentó a su pareja la Miss Universo Paraguay 2021, Nadia Ferreira. Esto quedó confirmado por el propio cantante a través de sus cuentas oficiales con una serie de publicaciones que se le dedicó a su amada.

Nadia Ferreira es una modelo internacional y empresaria paraguaya, fue elegida como Miss Universo Paraguay 2021 y representó a su país en Miss Universo 2021, terminando como primera finalista de la septuagésima edición del mencionado certamen. Como modelo obtuvo el reconocimiento por primera vez en 2018, luego de ser seleccionada para el desfile O / W 2018 de Custo Barcelona en la Semana de la Moda de Nueva York.

Nadia Ferreira es la prometida de Marc Anthony

En una entrevista reciente, la Miss Paraguay 2021 habló de los planes que tienen junto a su pareja, y aseguró que sueña con convertirse en mamá. Al referirse cómo se vería de casada, dijo: "Con muchos hijos", asique probablemente la pareja está pensando en llamar a la cigüeña. Si bien están comprometidos, Ferreira no quiso profundizar sobre fecha tentativa de la boda. "Yo creo que en su determinado momento, todavía no. Estamos aprovechando, disfrutando de cada segundo", dijo la hermosa novia de Anthony.

"Estoy muy feliz, muy enamorada y estoy viviendo mi mejor momento", expresó Nadia. Es evidente el amor que se tienen y eso lo hacen ver en cada aparición que tienen, por lo que Nadia confesó que es lo que más le gusta de Marc. "El respeto, eso es algo fundamental para mí. El apoyarnos y el amor, el amarnos, yo soy muy cariñosa, espero lo mismo", expresó la bellísima modelo.

Ella es una modelo paraguaya de 22 años.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, Nadia Ferreira compartió un reel de fotos donde se puede ver la espectacular belleza que posee actualmente. Además junto a las fotos, la exuberante artista publicó una frase que dice: "One of my favorite humans took these pictures. He says that’s what he sees @marcanthony" (Uno de mis humanos favoritos tomó estas fotos. Dice que eso es lo que ve @marcanthony).