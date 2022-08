El estremecedor motivo por el que la nueva serie protagonizada por Natalie Portman debió pausarse

Los actores pasan mucho tiempo en los sets de rodaje y allí pueden ocurrir las cosas más normales o disparadas: desde estudiar el libreto, entrenar, recibir clases sobre algún curso particular, dormir una siesta, hacer grandes amigos o, incluso, recibir fuertes amenazas con armas de fuego para que todo el equipo se retire del lugar donde está todo el set emplazado. Esto ocurrió el fin de semana pasado, antes de continuar grabando escenas para Lady in the lake, la nueva serie protagonizada por Natalie Portman.

La policía de Baltimore investiga las presuntas amenazas que a punta de pistola hicieron un par de sujetos a personal que forma parte del staff de la producción de Lady in the lake, una serie de Apple TV+ que tuvo que detener sus grabaciones durante el fin de semana ante la preocupante situación. La filmación en Baltimore tuvo que ser pausada el viernes 26 de agosto, después de que dos sujetos descritos por un medio local como “traficantes de drogas” amenazaron a los productores en el set alrededor de las cuatro de la tarde y apuntaron con un arma, antes de exigir 50 mil dólares, según un comunicado policial recibido por el medio, según dio a conocer People.

El portavoz del Departamento de Policía de Baltimore, James Moses, dijo al medio que "los líderes de la producción decidieron hacerse a un lado por precaución” y reagendaron el rodaje de las escenas después de encontrar una nueva locación.

Sharon Liggins, vicepresidenta senior de Endeavor Content, empresa que produce el programa, emitió un comunicado que People dio a conocer sobre el suceso. “El viernes por la tarde, en el set de Baltimore de nuestra producción Lady in the lake, antes de la llegada del elenco y del equipo, según el horario de su llamado, un conductor de nuestro equipo de producción fue confrontado por dos hombres, uno de los cuales apuntó una pistola a nuestro conductor, y luego huyeron del lugar. “Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Baltimore mientras la investigación está en curso", es como da inicio el comunicado.

“La seguridad de nuestro equipo, el elenco y todos los que trabajan en nuestras producciones son nuestra máxima prioridad y estamos agradecidos de que nadie haya resultado herido. La producción se reanudará con mayores medidas de seguridad en el futuro”, continuó la información vertida en el documento.

Natalie Portman, quien recientemente apareció en la película Thor: Love & Thunder junto a Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi y Russell Crowe, interpreta a Maddie Schwartz, una ama de casa que busca reinventar su vida como periodista en el Baltimore de los años 60, una época que ya visitó al protagonizar la película Jackie, de Pablo Larrain, inspirada en la vida de la ex primera dama estadounidense, Jacqueline Kennedy Onassis.

Mientras el personaje de Natalie investiga un asesinato sin resolver, se cruza con Cleo Sherwood, interpretada por Moses Ingram, una mujer trabajadora que hace hasta lo imposible para balancear su maternidad con varios trabajos y un compromiso apasionado con la justicia social.