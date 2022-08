La impactante premonición de El niño prodigio sobre la boda de Jennifer López y Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer López viven un amor de película y recientemente sorprendieron al mundo entero tras darse a conocer que se casaron en secreto en Las Vegas, acompañados solamente por sus hijos como testigos.

“Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la madrugada en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás toda la vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar”, escribió la cantante para confirmar la feliz noticia en sus redes sociales.

Jennifer López y Ben Affleck en su boda.

Luego del ansiado acontecimiento, que tuvo que esperar 19 años, Jennifer López y Ben Affleck viajaron de luna de miel a la ciudad del amor, París. Pero no lo hicieron solos, sino que disfrutaron de la familia ensamblada que conformaron juntos.

Desde la gran boda, fueron muchos quienes decidieron expresarle al respecto, entre ellos Alex Rodríguez, el último prometido de la artista y la actriz Gwyneth Paltrow, quien fue pareja del actor entre 1997 y el 2000. Pero ahora, quien sorprendió al hablar fue Víctor Florencio, mejor conocido como El niño prodigio.

El astrólogo opinó sobre la unión entre Jennifer López y Ben Affleck con motivo de la promoción de su nuevo podcast y sorprendió con sus palabras: "Yo siempre le recomendé a ella que no se casara, que solamente hiciera así como una mímica, y más o menos como que lo hizo así porque ok, fue algo rápido, en Las Vegas, vamos a ver”.

Pero eso no fue todo, porque luego sumó: “Hay personas en la vida que no nacieron para casarse. Nacen para estar con una pareja, para estar unidos, pero la parte del ritual o del anillo o del matrimonio no son de buenos augurios para esa persona”.

Los recién casados en su luna de piel en París.

Para terminar, el reconocido astrólogo que acostumbra a ver en las cartas qué le depara el futuro a diversas figuras del ambiente artístico agregó sobre Jennifer López: “Hay personas que nacen con la luz de conseguir mucho dinero y se vuelven ricos, pero no tienen suerte en el amor. En el caso de ella, a mí, si ella hubiera venido yo le hubiese dicho 'no te cases’”.