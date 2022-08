La dura confesión de Ricardo Montaner sobre su niñez

Hoy en día Ricardo Montaner es un hombre exitoso en todos los aspectos de su vida, gran estrella de la música latina, un esposo formidable y un padre único, sin olvidarnos de su rol como abuelo que tanto disfruta. Pero para llegar a convertirse en lo que es tuvo que pasar por muchas situaciones límites que en ese momento parecían que nunca terminarían.

En la reciente entrevista que le brindó a Yordi Rosado, Ricardo Montaner comenzó a recordar su infancia en Argentina, el barrio en el que creció y todo lo que recuerda de esa época de su vida, hasta llegar el momento de mudarse a Venezuela cuando tenía tan solo seis años.

¿Por qué le hacían bullying a Ricardo Montaner?

La familia Montaner decidió mudarse a Venezuela para probar suerte, intentando tener una vida mejor. Pero este gran cambio tuvo un impacto negativo en la vida del intérprete de “Me vas a extrañar”.

El llegar a un nuevo país y una nueva escuela le generó muchas inseguridades, lo que hizo que comenzaran a nacer muchos miedos dentro de él. Lamentablemente sus compañeros abusaron de esto haciéndole bullying.

“No era un muchacho muy feliz. Me hacían bullying en la escuela. Fueron años muy difíciles. Empecé a cambiar y me volví muy serio y me sentía el chamo más feo del mundo; comencé a engordar y me llamaban chanchito”, recordó Ricardo Montaner

A todo esto se le sumaron varios cambios físicos que lo hicieron sentir el niño más feo del planeta: subió varios kilos, le creció notablemente la nariz y comenzó a usar lentes. Una combinación que no favoreció en nada su estado de ánimo.

Todo empeoró cuando le comenzó a gustar “la chica equivocada” y el malo del salón lo empujó tan fuerte que lo estrelló contra la pared para que no se metiera con su novia. Esta situación generó una inseguridad de tal nivel que le daba miedo ir a la escuela.

Fue una época muy difícil de su vida de la cual pudo salir gracias a la música. Se convirtió en su refugio y motor, un espacio en donde él podía ser quien era sin tener que preocuparse por nada más. Hoy Ricardo Montaner recuerda su infancia con mucho cariño.

Primero comenzó tocando la batería, después tuvo que animarse a cantar para canalizar todos los momentos malos que pasó en su vida. El resto... es historia.

¿Conocías esta historia de Ricardo Montaner? ¿Te imaginabas el difícil momento que tuvo que atravesar el artista en su niñez?