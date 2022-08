Ricky Martin se enfrenta a una nueva denuncia en su contra

Aunque Ricky Martin es uno de los artistas más queridos de la música latina en la actualidad, viene de vivir una polémica situación que alteró su paz emocional. El hijo de su hermana, Dennis Yadiel Sánchez, lo había denunciado por violencia doméstica.

Afortunadamente, en cuestión de días la causa fue desestimada pero el daño ya estaba hecho. "Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira”, expresó al respecto el músico cuando finalmente rompió el silencio.

Ricky Martin.

“Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz”, sumó en su misma declaración Ricky Martin con respecto al hijo de su hermana.

Ahora, el artista está nuevamente involucrado en un escándalo por parte de la esposa del ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. La mujer en cuestión lo acusó de aceptar cobrar dinero del gobierno del mencionado país y utilizar su fundación como una pantalla.

Según publicaron diversos medios internacionales, Ricky Martin habría aceptado una suma millonaria por parte de la administración de Rosselló, mientras que a su vez participaba en importantes campañas en las que exigía su renuncia, en las que también participaron Residente y Bad Bunny.

La mujer del exgobernador, asegura que el artista boricua cobró la suma de dos millones de dólares, y lo catalogó de hipócrita. Vale recordar que fue gracias a la filtración de unos chats en Telegrama, en donde Rosselló se refirió a Martin con expresiones homofóbicas que tuvo que terminar renunciando a su cargo en agosto de 2019.

Ricky Martin junto a Residente en las protestas.

El programa "Chisme No Like" fue el que sacó a la luz la información y también remarcó que hasta el momento Ricky Martin no se expresó al respecto. También se considera que posiblemente sea una venganza de la familia del exgobernador y se espera que pronto la causa sea desestimada, de cualquier manera el cantante no tiene respiro.