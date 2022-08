Joe Jonas ya no se avergüenza y habló abiertamente sobre los retoques estéticos a los que se sometió

Al hablar sobre belleza, retoques estéticos, maquillajes y cirugías plásticas es común pensar que se trata de un tipo de actividad en el que sólo intervienen mujeres. Cada vez son más las que confiesan abiertamente los distintos tratamientos a los que se someten y están muy conformes con el resultado. Sin embargo, en los últimos años, varios hombres se animaron a desafiar los parámetros de belleza con maquillajes y otro tipo de atuendos en sus looks. Uno de ellos es Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, que admitió hacerse retoques y le parece genial ver a otros chicos maquillados.

Aunque cada vez son más las estrellas masculinas que salen a los flashes según sus gustos e instintos, como Harry Styles o Bad Bunny, en el caso de los hombres los procedimientos cosméticos de esta naturaleza siguen siendo un tema tabú, cargado de prejuicios que cuestionan la virilidad. Por eso resulta muy sorprendente que el cantante Joe Jonas, haya aprovechado su última entrevista para revelar que él también forma parte de esta tendencia y que no se "avergüenza" en absoluto de hacer todo lo que esté en su mano para sentirse bien.

"La primera vez que lo hice estaba en Los Ángeles, y el procedimiento fue muy sencillo. En ningún momento sentí que me metía en algo muy serio. Me sentí cómodo y todo fue muy fácil. Fui con un amigo y al final yo también me apunté, por lo que no fue algo inducido por el estrés", contó a la revista People sobre el inicio de lo que ahora se ha consolidado como una de sus rutinas clave de belleza.

Joe Jonas reveló que se sometió a retoques estéticos.

"Empecé a notar la diferencia, sobre todo en las líneas de expresión de la frente. Y dije: 'Ok, me gusta esto'", añadió sobre los buenos resultados que se desprenden del uso regular de cieyod tratamientos de belleza. "Lo que aprecio más es que no tiene por qué ser demasiado. Son retoques muy sutiles. Me hace sentir bien. La gente podrá opinar y juzgar, pero en último término es algo que me hace feliz y eso es lo único que importa", argumentó sobre la necesidad de normalizar estas conductas.

Joe Jonas cree que los hombres, en general, se han vuelto más abiertos en cuanto a moda y estilo, por lo que es genial "verlos maquillados" y explorando nuevas tendencias. Durante la entrevista, el cantante reflexionó: "En un momento dado se hablaba de que los hombres no podían hacer esto o que era raro que hicieran aquello y creo que el estigma está desapareciendo, y eso me gusta. Los hombres se maquillan más abiertamente, y es estupendo verlo. Es como, haz lo que quieras, ¿sabes? Es una hermosa generación en la que estamos viviendo".

Joe Jonas.

Pero la madurez de Joe también se ve en el cuidado de su salud, que se ha vuelto más consciente en los últimos años. "No puedo cantar tantas canciones ni hacer tantos conciertos seguidos. Cuando era más joven, no tenía ningún problema. Noches sin dormir, ir a otra ciudad, actuar ese día y luego salir a celebrar ese concierto... simplemente vas, vas, vas, vas, y luego te topas con un muro de agotamiento".