Ángela Aguilar sobre su supuesta cirugía: "No me quité dos costillas, fueron..."

Ángela Aguilar se ha convertido a su corta edad en una de las artistas más populares dentro de la música regional mexicana. A sus 18 años la hija de Pepe Aguilar ha demostrado que es dueño de un maravilloso talento y de una voz que deja cautivados a todos sus seguidores.

Recientemente, Ángela Aguilar, se vio envuelta en un divertido rumor que ella misma creó cuando contó que el secreto de su cintura pequeña era que se había quitado dos costillas, muy al estilo del rumor de Thalía. Aunque todo se trató de una broma, sus declaraciones hicieron eco y se viralizaron en la red.

Lejos de molestarse, desmintió su propio rumor con una broma más que publicó en sus redes sociales.“Sólo para aclarar, no me quité dos costillas, me quité cuatro”, dijo entre risas. “Por favor investiguen antes de publicar”, agregó risueña aclarando ese rumor que surgió cuando en uno de sus jaripeos tuvo como invitado a Jomari Goyso con quien se divirtió momentos antes de salir a cantar.

La popular cantante mexicana se prepara para su próximo Jaripeo sin fronteras que también tendrá las actuaciones de su padre y hermano.

En sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar, compartió un video de lo que fue su interpretación de la canción "La llorona" y como su bella voz deslumbra a todos los espectadores.