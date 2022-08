¿Por qué Luis Miguel y Jennifer Lopez nunca trabajaron juntos?

Sin dudas, Luis Miguel y Jennifer Lopez son dos de las máximas celebridades en el mundo del espectáculo. Por un lado, “El Sol de México”, con más de cuatro décadas de carrera, es uno de los artistas con mayor trayectoria dentro de la industria musical. Si bien lleva un largo tiempo alejado de los escenarios y de la prensa, últimamente se lo vio en redes sociales a relacionarle con un supuesto nuevo romance. Por el otro, JLo de 52 años, es una de las grandes estrellas latinas con proyección internacional, quien actualmente se encuentra recién casada con el actor Ben Affleck, luego de darse una segunda oportunidad en el amor. Si bien ambos artistas pudieron conocerse hace 15 años atrás, nunca llegaron a trabajar juntos.

Recientemente, Jennifer estrenó su documental “Halftime”, que es un éxito en la plataforma Netflix. Esta producción reivindica las raíces latinas de la cantante y muestra lo exigente que es con su trabajo. Por su parte, Luis Miguel no se encuentra activo en este momento, pero corren rumores que volverá a los escenarios para celebrar sus cuatro décadas con la música.

Luis Miguel y Jennifer Lopez tienen personalidades muy fuertes, y ese habría sido el motivo por el cual nunca trabajaron juntos.

¿Cómo se conocieron Jennifer Lopez y Luis Miguel?

Recientemente se viralizó en las redes sociales una imagen en la cual Luis Miguel y Jennifer López coincidieron hace 15 años en un evento en Miami. En aquel momento la “Diva del Bronx” estaba en pareja con el cantante puertorriqueño Marc Anthony, quien invitó a su amigo, el "Sol de México".

La fiesta fue organizada por Jennifer López con motivo del estreno del videoclip de "Fresh out of the oven", tema que grabó a dúo con el rapero cubano Pitbull. Luis Miguel disfrutó de la noche, llegó con su guardaespaldas, lució una camisa blanca impecable con un pantalón de vestir color negro y se mostró sonriente durante toda la noche.

Marc Anthony había invitado a su amigo Luis Miguel a un evento organizado por Jennifer Lopez. FOTO: www.tvyespectaculos.com

¿Por qué JLo y Luis Miguel nunca trabajaron juntos?

A pesar de haberse conocido en el momento en el que JLo y Marc Anthony estaban juntos, y siendo Luis Miguel muy amigo del salsero, los fans siempre tuvieron las ganas de ver una colaboración entre ambos artistas que nunca se dio.

Es que al parecer, desde el entorno de la cantante, aseguran que ella es muy exigente a la hora de grabar, y que a Luis Miguel no le gusta que le den órdenes o le manejen los tiempos. Sin dudas, ambos tienen caracteres muy fuertes y chocan, y es por esto que nunca lo han intentado. Se especula que “El Sol de México” lance un nuevo disco, y que entre sus canciones habría una colaboración con su amigo Marc Anthony, quien es mucho más relajado a la hora de grabar, pero aún solo son rumores.