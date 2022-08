El extraño lugar que eligió Joe Jonas para celebrar su cumpleaños

Sobre gustos no hay nada escrito y sobre sitios dónde celebrar cumpleaños tampoco. Las celebridades nos tienen acostumbrados a una infinidad de excentricidades con respecto a sus atuendos, sus lujos o su estilo de vida, por eso, que la celebración por el cumpleaños número 33 del cantante Joe Jonas se haya llevado a cabo al interior de una gasolinera no debería sorprendernos, sobre todo después de que ya festejó una vez con su traje de Adán.

Aunque el plan –que fue una ocurrencia de su esposa, Sophie Turner– suene como una idea de muy, muy bajo perfil (que nos recuerda a Joaquin Phoenix y Rooney Mara celebrando el Oscar a Mejor Actor que él recibió, comiendo hamburguesas vegetarianas en la calle, en 2020), lo cierto es que tiene una explicación lógica que da sentido al hecho de que la estrella de Game of Thrones haya llevado a cenar a Joe a un lugar tan peculiar.

El integrante de los Jonas Brothers cumplió 33 años y lo celebró el lunes pasado junto a su esposa –y con mucho estilo– en el restaurante El Carajo, ubicado en Miami, que es un local de moda que cuenta con una gasolinera en funcionamiento como fachada y una tienda de vinos al interior, según dio a conocer People.

El hermano de Kevin y Nick Jonas mostró el lugar en un video que publicó en Instagram, en el que guió a sus seguidores por el área de la estación de servicio al frente del local y, después, hacia el espacioso interior del restaurante, mientras Rosalía sonaba de fondo con su hit Despechá.

"Un restaurante bastante cool para la noche de cumpleaños. Miren esto, primero que nada, hermosa puesta de sol. Esto es una gasolinera, como pueden ver. Vamos a entrar por aquí y el restaurante en realidad está a través de la gasolinera. Aquí está la gasolinera y luego empiezas a ver algunos vinos y luego el restaurante está aquí", mencionó Joe Jonas en la grabación.

Joe Jonas festejó su cumpleaños número 33 en una gasolinera.

Lo cierto es que ésta fue la parte tranquila de la celebración, ya que el cantante y sus hermanos Nick y Kevin, así como otros amigos, aparecieron en un video que Joe publicó previamente en su cuenta de Instagram en el que aplicaron la tendencia de mostrar su primer trago y la “evolución” que cada uno fue mostrando conforme avanzaba la noche.

Residencia en Miami

Joe Jonas y Sophie Turner se mudaron recientemente a Miami junto con sus dos hijas, Willa, quien tiene dos años, y su segunda bebé, quien nació en julio de 2021. "Fuimos de visita y nos encantó. Vi un lado completamente diferente de Miami que nunca había experimentado: áreas realmente tranquilas y la comida es increíble. Siento que es el secreto mejor guardado", dijo el cantante recientemente a la revista People, quien describió a la publicación las ventajas que descubrió en esta ciudad de Florida.

Joe Jonas y Sophie Turner viven en Miami.

"Es realmente genial. Estoy disfrutando y me he hecho muy amigo de la gente de aquí, y no está lejos de Europa y no está lejos de Nueva York. Mis padres viven en Carolina del Norte, así que están mucho más cerca", explicó el cantante.