Los increíbles cambios de look de Karol G. que han marcado tendencia

Esta característica de los cambios radicales de look suelen ser una tendencia que representa a las mujeres pero no por ello deja afuera a los hombres. Todas las épocas están marcadas por alguna figura que impone su personalidad y estilo, y una de las artistas que en los últimos años sorprende por sus increíbles transformaciones es la cantante Karol G, quien suele exhibir una cabellera larga que porta algún color que definitivamente no pasa desapercibido.

Desde que la cantante se dio a conocer muchas mujeres se empezaron a identificar con ella, ya sea por sus curvas, sus looks, sus accesorios o la forma en la que ha llevado su cabello. Karol G. es una referente importante en la industria de la música y la moda y así lo demuestra con cada transformación. Las tendencias que han surgido de un tiempo a esta parte han sido gracias a que sus seguidores se han sentido inspirados por ella para llevarlos. Aunque antes ella lucía muy diferente, hoy comprende su estilo entre urbano y sensual al mismo tiempo.

Los cambios de look

A medida que su carrera fue en ascenso, la cantante también ha ido aumentando su olfato y sus gustos cuando de la moda se trata. Si bien cuenta con un guía que la viste, ella es la que decide qué usar ante las cámaras y detrás de ellas. La artista ha pasado por cambios impactantes de look, y sin duda todos le han quedado a la perfección. Uno de los primeros se dio en 2018 cuando la cantante decidió realizarse una especie de ‘rastas’ muy a su gusto. Para ese momento, tenía la raíz de color negro y hacia la mitad y las puntas, un color dorado muy característico.

A mediados de ese mismo año, la artista decidió cambiar su look de nuevo y se fue al moderno estilo balayage. Uno con el que muchas chicas se sienten cómodas por su facilidad para mantenerlo. Aunque durante su relación con el cantante Anuel duró varios meses con el cabello de este estilo y largo, después de ese tiempo se vino otro color y otra tendencia.

Pero aquí no paró todo. Después de tener una cabellera larga y preciosa, decidió ponerle algo de color a su pelo y se lo tiñó de color rosado que sin duda le dio el toque distinto que estaba buscando. Muchas de sus fanáticas la alabaron cuando mostró este cambio y siguieron sus mismos pasos.

Sin embargo, del tono rosado se aburrió rápido, por eso, le dio vida a su pelo con otro color. En el video de la famosa canción Tusa se mostró con el pelo morado claro un tono que le hizo juego no solo con el video y la ropa que llevaba sino con su tono de piel. Este color púrpura fue un look que pocos se esperaban pero que la volvió tendencia en solo días de haber estrenado su canción. Aunque su belleza resaltaba mucho con el pelo de esta manera, fue en el 2020 que lo cambió por algo más impactante.

Para noviembre de 2020, sus seguidores la conocieron con el look que más tendencia ha generado. Karol decidió mostrarse con el pelo color azul aguamarina, un tono que sin duda la posicionó y la hizo brillar en la industria de la moda. Este look atrevido y sensual muchos no se lo imaginaron, sin embargo, después de un tiempo, algunas celebridades lo adoptaron hasta llegar a ser muy popular entre los millones de seguidores de la reggaetonera.

Su tono de piel, su rostro, sus ojos, van muy a tono con este color, pues gracias a estas cualidades ella ha destacado entre sus colegas. Su look, los diseños coloridos y brillantes han llamado mucho la atención, al punto de que en sus últimos shows varios de sus seguidores llegaron con pelucas de su color de pelo.

Claro que aquí no termina la historia, porque esta semana sus seguidores fueron nuevamente sorprendidos con otro nuevo cambio radical tan impactante como el azul agua marina que encendió las pantallas de todos los internautas: un rojo fuego al estilo Ariel, la Sirenita de Disney, que representa la pasión y los proyectos que se vienen de una artista de 31 años ya más madura, sin ataduras emocionales y con una brillante carrera para el futuro.