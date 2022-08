Nuevos escalofriantes detalles de la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie sorprendieron al mundo del espectáculo en el 2016 cuando anunciaron su inesperada separación. Fueron la pareja favorita de Hollywood durante 12 años y hasta tenían un propio “shippeo”, Brangelina. Sin embargo no todo era tan perfecto puestas para adentro y así quedó en evidencia cuando le pusieron final a su historia de amor y comenzaron una batalla legal que continúa hasta el día de hoy.

Siempre se dijo, sin la confirmación oficial, que la causante del inminente divorcio habría sido una fuerte discusión que el galán habría tenido con su hijo mayor, Maddox, en un avión. Se aseguró que el actor ejerció violencia física y psicológica contra el niño y la actriz nunca lo perdonó. A eso luego se sumaron rumores que decían que estaba alcoholizado, lo que lo habría llevado a reaccionar de tal modo.

Angelina y Brad.

Ahora, seis años después de aquel escandaloso momento que puso fin a la relación de Angelina Jolie y Brad Pitt, se conocieron nuevos datos. Parece que el episodio terminó con una denuncia en el FBI. Hace cuatro meses atrás, el portal Político publicó un artículo el que relataba que un juez se negó a sellar una demanda FOIA en referencia a la Ley de Libertad de Información “Jane Doe”.

Aquella demanda exigida que el FBI entregara documentación sobre una causa en la cual una esposa acusó a su por entonces marido de agredir física y verbalmente a ella y a sus hijos en un avión privado. Según el abogado que presentó la demanda, quería que su clienta conozca la información que tenían las agencias federales sobre ella y sus hijos.

Aunque en aquel momento se especulaba con que se trataba de Angelina Jolie y Brad Pitt, por los hechos narrados y el letrado en cuestión, recientemente TMZ accedió a una fuente cercana al actor que le confirmó que efectivamente el caso que involucra al FBI es el de las estrellas de cine.

Pero lo peor de todo fue que la misma persona consultada aseguró que la actriz quería hacer pública la información para que todo el mundo supiera lo que hizo el actor y la prensa hablara sobre las acusaciones en su contra.

Brad con Maddox.

El pasado 9 de agosto, Angelina decidió modificar la demanda del FOIA y sumar un nuevo detalle. Según se supo, antes que se conociera que Brad Pitt no sería juzgado, dado que no había ninguna evidencia en su contra, el agente que investigó el hecho habría presentado una declaración para iniciar una causa penal contra él, pero finalmente se acordó que no lo harían.

En sus declaraciones, Jolie habría dicho que Pitt la agredió en la parte trasera del avión, la agarró por los hombros, la zarandeó y le gritó. Además, la actriz dijo que su exesposo le tiró cerveza encima y agredió a Maddox, algo que el actor negó rotundamente.