El rostro de Gloria Trevi luce irreconocible

Gloria Trevi es una de las artistas más controversiales de la escena musical mexicana. Nació un 15 de febrero en Monterrey, Nuevo León, México y desde que estaba en el colegio secundario mostró su interés por la música rock estadounidense y británica, siendo sus mayores influencias grupos como Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple y Janis Joplin, entre otros. A los 14 años ganó el programa de concursos “XE-TU” de Televisa que la hizo acreedora de una beca de estudios artísticos en el Centro de Capacitación de Televisa. En el año 1984 formó el grupo “Boquitas pintadas” para luego lanzarse como solista y comenzar una carrera llenas de éxitos y también de polémicas.

Ahora, la intérprete de “Pelo suelto” sorprendió a los internautas tras lucir irreconocible del rostro, lo cual ha generado varias de críticas e incluso comparaciones con Lyn May.

Su notorio cambio facial fue blanco de críticas en la redes sociales.

Por medio de un video que se hizo viral, se puede observar los cambios que presenta la cara de la cantante mexicana. Su rostro luce muy diferente y eso no pasó desapercibido para nadie. En este material donde la artista aparece dando una entrevista, presenta notorios cambios, principalmente en los ojos. Los usuarios aseguran que se le pasó la mano con el botox, lo que hace que los párpados y ojos luzcan distintos, más pequeños de lo normal.

Gloria Trevi cuando aún no se había sometido a tantas cirugías.

La intérprete de "No querías lastimarme" fue captada durante el festival Starlit de España donde estuvo acompañada por la cantante Mónica Naranjo, con quien está realizando presentaciones conjuntas. Por otra parte, los usuarios de redes sociales aseguran que no sólo se aplicó botox de más, si no que también se podría haber sometió a una aplicación de hilos tensores.

No solo los ojos pequeños llamaron la atención de los fans, también aseguran que la cara de la artista luce más estirada en algunas partes, lo que desató una serie de comentarios. "Ya duérmanse o les va a salir Gloria Trevi con botox", "¿tiene los párpados al revés?", "¿Gloria Trevi también va con el cirujano de Alejandra Guzmán, Lin May y Ninel Conde?", escribieron algunos internautas.

Mientras que otros compararon sus arreglos faciales con los de Elba Esther Gordillo, algunos señalaron que Gloria Trevi ni siquiera puede parpadea.