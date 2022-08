House of the Dragon: los capítulos que debes ver de Game of Thrones antes de su precuela

Ante el anuncio de la precuela de Game of Thrones (GOT) los fanáticos estallaron de alegría y hace meses se encuentran esperando el inminente estreno que llega este mes por la pantalla de HBO Max. Por supuesto, hablamos de House of the Dragon, la precuela de la mítica Game of Thrones que continuará expandiendo el universo que comenzó a adaptarse en 2011. El estreno está programado para el domingo 21 de agosto, pero antes te traemos algunos capítulos de la serie ya emitida que debes repasar antes.

La siguiente ficción será una nueva adaptación de George R.R. Martin de su libro Fire and Blood, el cual se centrará en la Familia Targaryen 300 años antes de los eventos desarrollados en el show original. En su reparto encontrarás a Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch y Graham McTavish, entre otros.

Game of Thrones marcó una época en la televisión y en las maneras en las que se disfrutan las series en la actualidad, por lo que ya tiene reservado su lugar entre las mejores ficciones de todos los tiempos. Es cierto que su temporada final dividió las opiniones de los fanáticos y hasta es considerada como un flojo cierre a tan gran historia, pero nadie dudará de los grandes momentos que nos ha dejado. Antes de comenzar House of the Dragon, aquí te mostramos cuáles episodios de GOT debes reproducir antes.

Los capítulos de GOT que debes mirar antes

7- Temporada 1: Capítulo 1

"Winter is coming": es el puntapié inicial perfecto para recordar el mundo de Westeros y para adentrarnos nuevamente en la historia de las familias que están detrás del Iron Throne. Además, nos vinculamos con los Targaryen mediante Daenerys, quien recibe los tres huevos de dragón.

6- Temporada 1: Capítulo 5

"The Wolf and the Lion": explota la raíz de los conflictos entre los Stark y los Lannister, derivando en una recordada lucha entre Ned Stark y Jaime Lannister. Además, las estrategias y el panorama político siempre están presentes y será un aspecto a tener en cuenta en el nuevo programa.

5- Temporada 1: Capítulo 10

"Fire and Blood": no solo es la culminación de una primera entrega apasionante y repleta de momentos inolvidables, también fue la primera vez que vemos a los dragones en la serie. Aquí se demuestra que Daenerys es una de las Targaryen que logra ser inmune al fuego con el nacimiento de Rahegal, Viserion y Drogon. Game of Thrones.

4- Temporada 2: Capítulo 10

"Valar Morghulis": ya tiene puntos de contacto directo con House of the Dragon, ya que en su avance se muestra al rey Viserys con el sueño de colocar a su heredero en el Iron Throne y en este capítulo es Daenerys quien tiene fantasías y visiones por llegar al mandato. Por supuesto, los dragones también tienen su protagonismo en una escena recordada por el fandom.

3- Temporada 3: Capítulo 4

"And Now His Watch is Ended”: puede contener una de las escenas favoritas de los aficionados, ya que es la primera vez que escuchamos "Dracarys". Aquí, Daenerys suma un nuevo reconocimiendo como Rompedora de Cadenas al engañar a Kraznys al hablar valyrio. Además, en un momento se menciona a Rhaenyra Targaryen en una conversación sobre la familia.

2- Temporada 5: Capítulo 9

"The Dance of Dragons": es el título de este capítulo, pero también así se ha llamado a la guerra civil entre los Targaryen que se verá justamente en House of the Dragon. En el episodio será la primera vez que vemos a Daenerys montando a Drogon, estableciendo la conexión entre el dragón y su jinete. En la precuela veremos 17 dragones en total, cada uno con su amo. Game of Thrones.

1- Temporada 8: Capítulo 5

"The Bells": es ese episodio que trajo consigo innumerables debates en las redes sociales, ya que Daenerys pudo haber sido la gobernante amable y amorosa que se nos presentó en su momento, pero aquí toma el camino de la locura y decide destruir King's Landing. Pese a esto que pudo haber gustado o no, demuestra lo que se retratará en House of the Dragon con los horrores de la guerra con fuego y sangre.