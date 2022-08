Andrés García cambia su testamento ¿Quiénes heredarán su fortuna?

El ex galán Andrés García se encuentra con un delicado estado de salud, pero aún así, en una reciente entrevista se refirió a lo que pueda llegar a suceder con su herencia, y a la controversia que mantiene con Roberto Palazuelos. El actor de 81 años de edad, aseguró hace algunos días que su salud se ha visto deteriorada, y que producto a las varias enfermedades que lo aquejan, se siente realmente muy débil.

Así es que el actor se había negado a dar entrevistas ya que tenía problemas de garganta que le impedían hablar con normalidad. Sin embargo, ahora que presenta una leve mejoría, García habló con Gustavo Adolfo Infante en el programa mexicano “De Primera Mano”, donde arremetió contra sus hijos y su ex amigo Roberto Palazuelos.

En una reciente entrevista, García arremetió contra sus hijos y su ex amigo Roberto Palazuelos.

En el tema de su jugosa herencia que pudo hacer gracias al producto de su trabajo, por lo que aclaró a qué manos va a ir a parar si es que las llegara a faltar en algún momento.

Gracias a su trabajo, el actor cuenta con una jugosa fortuna, pero ya hace varios años aseguró que sus hijos no están en su testamento, por lo que en algún momento lo había nombrado como heredero universal a Palazuelos.

Sin embargo, y tras el pleito que tienen con él, aclaró que ya modificó su testamento por lo que ahora sólo dos personas se quedarán con sus propiedades y como parte de quien se trata. “El testamento, yo no me acuerdo, pero dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita”, informó.

En su momento, Andrés García había nombrado heredero universal a su ex amigo Roberto Palazuelos.

Andrés García sigue amenazando a Roberto Palazuelos

Al ex galán y a Roberto Palazuelos los unía una amistad de muchos años, pero al parecer esto ya ha quedado en el pasado, y es por ello que García aclaró que el empresario tampoco figura en su testamento.

Hace unas semanas, Andrés García había lanzado una amenaza a Palazuelos, y ahora lo volvió a repetir. “A mí no me gusta hablar mal de nadie si no está presente para decírselo en su jeta, como hace él. Él llamó al hijo de Margarita (Andrés López Portillo), llamó a Margarita para decirles que me iba a deshacer y que me iba a destruir. No se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí, amenazando a la familia… Cuando quieras, ya te lo dije una vez y tú te rajaste: nos partimos la madre en la Plaza de El Carmener y saliste con la mariconería de decirles a los periodistas que 'no estamos en la época de los duelos del oste'. Pues yo la puedo revivir, cabr… o te defiendes ¡o te meto un pinche balazo en los huev…!", indicó el ex galán.