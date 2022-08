“Todo el planeta me decía que yo era gorda menos Luis Miguel”, Alicia Machado recordó su romance con el artista

Escalar a la cima puede ser gratificante pero nadie dijo que el recorrido sería fácil. Ni siquiera para la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, la por entonces mujer más bella del mundo a mediados de los ‘90. Machado se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y éxito; desde su paso por los concursos de belleza hasta su incursión en el mundo de la actuación y la música, la venezolana ha conquistado a públicos de todas las edades y países gracias a su inigualable talento y encanto.

Con el carisma que tanto caracteriza al conductor Yordi Rosado, la ex Miss Universo se vio envuelta en una amena charla en donde recordó y compartió con el público algunos de los sucesos más trascendentes tanto de su vida personal como de la amplia trayectoria que ha construido en el mundo del espectáculo con el paso de los años, destacando su romance con el cantante Luis Miguel, sus controversiales encuentros con el expresidente estadounidense Donald Trump y los trastornos alimenticios que padeció durante su paso por los certámenes de belleza.

Alicia Machado en el programa de Yordi Rosado.

Corría el año 1996 cuando en la pantalla chica de millones de hogares se transmitía uno de los momentos más memorables de la carrera artística de Alicia Machado. La comunidad internacional se convirtió en testigo de la coronación de la venezolana como la mujer más hermosa del mundo en el popular certamen de belleza Miss Universo. Si bien Alicia Machado ya se había alcanzado la fama y reconocimiento de múltiples personalidades del medio, entre aquellos que quedaron flechados por la belleza y personalidad de la venezolana destacó uno de los cantantes más cotizados y aclamados en México: Luis Miguel.

Alicia Machado recordó los inicios de su romance con El Sol, comenzando por aquel primer encuentro que también logró mover las fibras más sensibles de su corazón y a partir del cual su historia de amor comenzó a consolidarse. “Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos. Él estaba en su casa en Acapulco, vio el concurso y agarró y se apareció en la sesión de fotos. No me había dado cuenta que era él y él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo, lo veo y me meto como a un cuartito y una señora: ‘Luis Miguel, no lo puedo creer’ y ahí lo conocí”, recordó la ex reina de belleza.

De acuerdo con las declaraciones de la venezolana, tras ese primer encuentro el intérprete de Ahora te puedes marchar movió sus influencias para conseguir el número de la entonces mujer más bella del mundo y, una vez que lo logró, se comunicó con ella para entablar una cordial conversación que culminó con el inicio de su romance.

Alicia Machado en Miss Universo.

En palabras de Alicia Machado, Luis Miguel es un hombre bellísimo y muy caballeroso, adjetivos que El Sol dejó ver en su primera cita en la cual cerró todo un restaurante para que él y la ex reina de belleza pudieran disfrutar de una romántica y apacible velada. Tiempo después, se dio el primer beso de la pareja e incluso, la venezolana reconoció que fue gracias al intérprete de La Incondicional que encontró un apoyo real ante los trastornos alimenticios por los que ella atravesaba en aquella época.

“Yo tengo muy bonitos recuerdos de él, aparte de que él a mí me ayudo mucho en esa época . Cuando Trump hacía lo que hacía, pinch* viejo lo odiaba, y siempre él (Luis Miguel) me decía ‘no, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso’ él me daba mucho support entonces me encantaba andar con él por eso. Él era el único que me decía que yo no era gorda, todo el planeta me decía que yo era gorda menos Luis Miguel, entonces creo que eso me ayudó”, recordó Alicia Machado.

Desafortunadamente, la diferencia de edades y la apretada agenda de ambas personalidades terminaron por jugar un papel determinante en su separación años más tarde, no obstante, Alicia Machado aún recuerda a su ex pareja con gratitud y cariño. Alicia Machado

El acoso de Donald Trump

Para las mujeres, el concepto de hermosura se ha construido erróneamente bajo el estereotipo de una figura delgada y curvilínea dejando de lado por completo lo real del cuerpo humano, aunque esta situación no solo ha afectado a las mujeres del mundo del espectáculo fue durante su paso por concursos de belleza que Alicia Machado vivió en carne propia la presión social de cumplir con determinados estándares, lo que propicio a que la venezolana padeciera trastornos alimenticios.

Aunque por si sola la presión del ambiente en el que trabajaba Alicia Machado ya era abrumador, la situación escaló a un problema mayor con la llegada de Donald Trump a la vida de la ex reina de belleza. A lo largo de su entrevista con Yordi Rosado, Alicia Machado también recordó el amargo episodio que vivió con el ex mandatario estadounidense, al cual señaló de haberla mantenido secuestrada durante 25 días en su casa por su propio capricho mientras la sometía a una serie de “abusos psicológicos”.

“Me acuerdo una vez que en Mar-a-lago, su casa, a mí me tuvieron ahí casi secuestrada como 25 días. En ese momento yo era menor de edad”, declaró la ex reina de belleza. Adicionalmente compartió que cuando su padre se enteró de aquella situación ella se encerró en una habitación a la cual Donald Trump acudió para intentar entrar bajo la propuesta de mantener relaciones sexuales con ella. Alicia Machado recordó cómo el expresidente estadounidense requería de su presencia como si de su mascota se tratara a lo que años más tarde la venezolana respondió con la frase “no era legal que fuera así, yo era Miss Universo, no su dama de compañía”.