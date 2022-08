El extraño trastorno que casi mata a Ashton Kutcher

Ashton Kutcher es dueño de una extensa carrera en Hollywood. El actor de 44 años ganó gran popularidad en a finales de la década del 90 gracias a su papel de Michael Kelso en la serie That '70s Show. Además, en su haber hay una gran lista de éxitos de la gran pantalla, entre las que se destacan Recién casados, El efecto mariposa y Locura de amor en Las Vegas, entre otras tantas.

Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo los dio como modelo, luego de haberse presentado a la competencia IMPTA y perdido frente a Josh Duhamel. Trabajó para marcas como Calvin Klein y hasta apareció en un comercial de Pizza Hut. Fue ahí que llegó la oportunidad de participar en la mencionada producción que lo llevó a la fama y, desde entonces, su carrera nunca se detuvo.

Ashton Kutcher.

Sin embargo, a lo largo de ella Ashton Kutcher nunca se animó a hablar del extraño trastorno que padeció hace algunos años atrás y que lo dejó sin la capacidad de ver, oír o caminar.

Como invitado a Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, de National Geographic, el actor habló sobre eso por primera vez. “Alrededor de dos años atrás tuve una extraña y súper rara forma de vasculitis que me dejó sin visión, destruyó mi audición, todo mi equilibrio”, contó el marido de Mila Kunis.

Ashton Kutcher contó que le costó un año poder recuperarse de la vasculitis, una enfermedad autoinmune que produce una inflamación de los vasos sanguíneos que limita la circulación de la sangre y puede llegar a afectar a más de un órgano vital.

“No aprecias las cosas que tienes hasta que las pierdes… No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar de nuevo. Me siento afortunado de estar vivo”, contó la estrella de Hollywood.

Ashton junto a su esposa, Mila Kunis.

“En el momento en que comienzas a ver que los obstáculos de la vida fueron hechos especialmente para ti, para enseñarte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida. Empiezas a navegar por encima de tus problemas en vez de vivir debajo de ellos”, cerró Ashton reflexivo sobre su experiencia.