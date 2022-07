¿Sabías que una actriz de la saga Harry Potter fue novia de Jamie Campbell Bower, más conocido como Vecna en Stranger Things?

Hace más de diez años comenzó una relación amorosa que pasó completamente desapercibida y que duró bastante tiempo, tanto que llegó al compromiso. Pero los fanáticos no se enteraron hasta estos días porque Warner Bross se propuso ocultarla para no generar revuelo en el fandom. ¿De qué pareja se trata?

Por estos días, todos estamos hablando de una misma ficción: Stranger Things. El fenómeno regresó a Netflix con los últimos dos episodios de la cuarta temporada para sorprender a sus fanáticos. No será hasta dentro de dos años que la serie regrese a la plataforma de streaming, por lo que mientras tanto solo queda repasar una y otra vez los mismos capítulos. Y es que resultó más atrapante que nunca gracias a la incorporación de un nuevo villano que le da sentido a todo: Vecna.

Interpretado por Jamie Campbell Bower, este personaje llegó para explicar todo lo que ocurrió en la tira protagonizada por Millie Bobby Brown desde el primer episodio. Este oscuro villano tiene su origen muchos años atrás, cuando Henry Creel, hijo de Victor, desarrolló sus poderes y atormentó a su familia. Luego de matar a su madre y hermana, no sin antes mostrarles sus peores dolores, finalmente se convirtió en uno de los casos de estudio del Doctor Martin Brenner, adquiriendo el nombre de 001.

Bonnie Wright junto a Jamie Campbell Bower.

Además de todos los detalles que componen a este villano, quien también homenajea a Dungeons & Dragons, sin dudas fue la interpretación de Campbell Bower lo que consiguió que los seguidores de Stranger Things adoraran la incorporación. Es que, si bien se trata de un villano que atormenta a los amigos de Hawkins, la actuación de este artista resultó sorprendente en todos los sentidos. Sin embargo, poco se sabe del costado más íntimo del actor.

Jamie Campbell Bower tuvo una peculiar pareja que no muchos recuerdan: Bonnie Wright. Se trata de la actriz que supo darle vida a Ginny en la saga Harry Potter. Vale recordar que el intérprete de Vecna apareció en la franquicia para ponerse en la piel de la versión joven de Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1. Y aunque no compartieron escenas en pantalla, Wright y Cambell se conocieron trabajando en el set y no tardaron en enamorarse.

Bonnie Wright junto a Jamie Campbell Bower.

Warner Bros., la productora detrás del éxito, se encargó de mantener este romance en la intimidad y no dejar que saliera a la luz hasta unos años más tarde. Desde 2009 hasta 2011, se mantuvieron juntos, incluyendo un compromiso de por medio, hasta que lamentablemente anunciaron su separación. De todos modos, se trató de una ruptura en buenos términos y aún hoy se recuerdan con mucho cariño.

Por lo visto, Campbell Bower está acostumbrado hace tiempo a interpretar a villanos muy poderosos. ¿Cómo seguirá el futuro de Vecna? ¿Se saldrá con la suya? ¿Logrará dominar Hawkings y vencer al grupo de amigos? Tendremos que esperar dos años más hasta el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things pero mientras tanto podemos seguir disfrutando sus papales tanto en Harry Potter como la producción más vista de Netflix.