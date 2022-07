¿Marvel le dice adiós a Nick Fury?

“Furia”, como siempre solicitó que lo llamaran es uno de los personajes que siempre dice “presente” en cada film lanzado por el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, parece que el trabajo del personaje en la historia de superhéroes está llegando a su fin. Nick Fury es el agente secreto más importante de Marvel que supo ser el líder de la organización SHIELD como también el principal gestor de la iniciativa Avengers que terminó por unificar a los héroes más poderosos para que luchen las batallas que la humanidad está destinada a perder. El actor que personifica a esta leyenda de la marca es Samuel L. Jackson, un verdadero talento de la industria.

Sin embargo, una versión que sale directamente de Marvel, más precisamente del libro Marvel´s The Falcon and the Winter Soldier: The Art of the Series, tiene al productor ejecutivo Nate Moore hablando sobre el personaje Valentina Allegra de Fontaine y cómo esta nueva jugadora dentro del tablero del MCU podría llegar a reemplazar a Nick Fury. Cabe recordar que es interpretada por Julia Louis-Dreyfus.

Samuel Jackson como Nick Fury.

“La condesa Valentina Allegra de Fontaine es un personaje que tiene un rico historial de publicaciones. Hasta cierto punto, fue difícil descubrir quién debía interpretarla. Básicamente, era quitarle las riendas a Nick Fury. Pero cuando pensamos en Julia Louis-Dreyfus, había una divertida energía en ella que inmediatamente te transmite la seguridad de que su personaje tiene un peso y una gravedad. Sin embargo, no es lo mismo que Nick Fury. Es una energía completamente diferente”, destacó Moore.

Lo último que sabemos de Nick Fury es que está en el espacio exterior acompañado por los Skrulls. Esto se desprende de la escena post créditos de Spider-Man: Far From Home, la película en la que el agente secreto forma parte de la acción pero hacia el final nos sorprendemos que en todo momento se trataba de un alienígena cambiaformas que estaba en el lugar del personaje de Samuel L. Jackson.

Julia Louis-Dreyfus como la Condesa Valentina Allegra de Fontaine.

Por otra parte y agregando a lo que Moore advierte sobre Allegra: “Hay cierto sarcasmo en el personaje que creo que la distingue de lo que había antes. Y, sin embargo, todavía tienes la sensación de que ella es la jefa que hay en la habitación. Estamos hablando de un nuevo líder en el Universo Cinematográfico de Marvel… hasta cierto punto, tuvimos muchísima suerte de encontrar a Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine”.