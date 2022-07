Increíble: así de joven luce Sylvester Stallone tras cumplir 76 años

Michael Sylvester Gardenzio Stallone, conocido simplemente como Sylvester Stallone, es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano. A lo largo de su carrera Stallone ha sido parte de grandes películas de Hollywood y dado vida a personajes que se han convertido en historia en la industria del cine. Sin dudas es una de las principales figuras de los films de acción.

Ayer 6 de julio Sylvester Stallone cumplió 76 años y demostró que los años no pasan para él ya que posee una rejuvenecida figura. Su popular hija Sistine Stallone le dedicó unas historias en su cuenta oficial de Instagram que demostraron lo bien que se ve hoy en día. En el video se puede ver al protagonista de la película "Rocky" bailar y disfrutar de un gran momento familiar.

Sylvester Stallone se casó por tercera vez el 17 de mayo de 1997. Fue con la empresaria y modelo estadounidense Jennifer Flavin. Sin dudas ella se ha convertido en el gran amor de su vida ya que actualmente están juntos y comparten momentos de lo feliz que son. Además con ella tienen tres hijas llamadas Sophia, Sistine y Scarlet respectivamente.

La famosa pareja lleva 25 años de matrimonio.

Justamente su esposa, la exmodelo Jennifer Flavin, le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram. El posteo estaba compuesto por un par de fotos y un mensaje que decía: "Happy Birthday to the greatest love of my life! 34 years of laughter and love! Cheers many many more!!" (¡Feliz cumpleaños al amor más grande de mi vida! 34 años de risas y amor! ¡¡Ánimo muchos muchos más!!).