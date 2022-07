Fans de Anuel AA vuelven a abuchear a Yailin en pleno concierto

Al parecer, desde su ruptura amorosa con la cantante Karol G, los fanáticos de Anuel AA se resisten a que la colombiana ya no sea parte de la vida del reguetonero, demostrando que “La Bichota” sigue siendo la favorita. La que sufre las consecuencias de estos sentimientos, es sin lugar a dudas, la flamante esposa del artista, Yailin “la más viral”.

En un reciente concierto de Anuel en las Vegas, Estados Unidos, los fanáticos del cantante comenzaron a pedir a los gritos la presencia de “La Bebecita”, apodo que Anuel le había regalado a Karol G. Luego de Yailin haya protagonizado aquel incómodo momento, “la más viral” volvió a vivir otro penoso incidente. Es que en un concierto que Anuel brindó en España, invitó a su esposa a subir al escenario, y en cuanto Yailin estuvo a la vista de todos, el público presente comenzó a gritar con todas sus fuerzas el nombre de la intérprete de “Tusa”.

Anuel trato de que el público aprobara la aparición y colaboración de su esposa, incluso pidió una arengada para Yailin, pero los asistentes se negaron e incluso gritaron más fuerte el nombre de Karol G. El incómodo momento hizo que la trapera dominicana haya quedado desencajada y sin mucha confianza en sí misma. Anuel la abrazó tratando de transmitirle seguridad y Yailin hizo lo mejor que pudo para que los asistentes puedan disfrutar de sus intervenciones musicales y su particular baile. Evidentemente, la separación entre el cantante y “La Bichota” no es superado aún por sus legión de fanáticos, que no llegan a aceptar a Yailin, a pesar de ser su esposa.

Sin ir más lejos, también se especula que el propio Anuel tampoco supera a la colombiana, ya que hace alrededor de una semana, el cantante tuvo un desliz público al referirse a su exprometida durante uno de sus conciertos. En medio de su presentación, el cantante mencionó a las “bebecitas”, e inmediatamente intentó corregir su error mencionando el apodo de su esposa.