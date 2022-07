Después de Marvel, Chris Evans es el actor más buscado por los grandes cineastas

Participar en algún film del Universo Cinematográfico de Marvel es un viaje de ida sin retorno. Cada uno de los nombres que figuran en los créditos de estas producciones cobran popularidad rápidamente y son demandados por los más importantes cineastas del momento que los quieren de protagonistas de sus historias. Desde que Chris Evans se puso en la piel del Capitán América, su reconocimiento a nivel global creció como nunca antes. Es por esto que todas las plataformas sueñan con tenerlo entre los productos de sus catálogos.

Así fue como se unió a The Gray Man, el próximo gran estreno de Netflix. Sin embargo, este no sería su único proyecto con el gigante del streaming y muy pronto se unirá Emily Blunt en su nueva película. El servicio por suscripción apuesta fuertemente por Chris Evans: el actor que acaba de prestar su voz para Lightyear, ahora volverá a ponerse en tendencia de la mano de El Hombre Gris. Protagonizada también por Ryan Gosling, cuenta la historia de un agente de la CIA que, luego de descubrir los secretos de la agencia, se enfrenta a un sociópata que lo busca por el mundo y que le puso precio a su cabeza.

Según Deadline, el actor ya tiene otro proyecto en mente: Pain Hustlers. Si bien Netflix aún no dio el anuncio oficial, al parecer ya se hizo con los derechos globales de la película dirigida por David Yates y escrita por Wells Tower. La trama gira alrededor de Liza Drake, una estudiante que abandonó la escuela secundaria y que sueña con una vida mejor para ella y para su pequeña hija. Finalmente, consigue trabajo en una empresa farmacéutica emergente en un centro comercial de Florida Central.

El encanto del personaje que encarnará Emily Blunt conseguirá catapultar a la empresa, además de que mejorará su nivel de vida. Pero no todo será tan bueno como aparenta: encontrará en el centro, una conspiración criminal que le presentará consecuencias mortales. Deadline asegura que tomará un tono similar al de fenómenos como The Big Short, The Wolf of Wall Street y American Hustle.

Todo indicaría que la producción comenzará a finales de agosto bajo un equipo conformado por Lawrence Gray, David Yartes, Lewis Taylor, Ben Everard, Cyrus Mojibi, Patrick Wade, Lawrence Kao y Lloyd Everard. La agenda de Chris Evans se acomoda perfectamente para este nuevo film, puesto que ya culminó con el rodaje de Ghosted, la película de Apple dirigida por Dexter Fletcher donde una vez más hizo pareja con Ana de Armas.