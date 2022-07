Christian Nodal salvó la vida a un fanático

El cantante del regional mexicano Christian Nodal ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán. Desde su separación con la cantante Belinda en febrero pasado, ha vivido polémicas tras polémicas, a tal punto que el músico de apenas 23 años, está pensando últimamente en alejarse por un tiempo de los escenarios. Primero fue la ruptura con Belinda, luego la pelea con la madre de su ex prometida, también la cantidad de tatuajes en su cuerpo y rostro, los cambios de looks, más tarde llegaría el cruce en redes sociales con J Balvin y hace poco su crítica a la canción “Safaera” de Bad Bunny. Todo esto sumado a su nuevo noviazgo con Cazzu, la rapera argentina.

Pero, así como Nodal es un personaje polémico, también tiene su lado reflexivo. Hace un tiempo, Christian aseguró que sería feliz si su música podía ayudar a las personas, y esto fue lo que pasó. Alvin Gallardo, un fanático del cantante contó su historia. El muchacho de origen chileno sufrió un accidente cerebral y relató como la música del ex novio de Belinda lo sacó adelante, cuando todos los pronósticos eran desalentadores.

Alvin Gallardo es el fanático que agradeció a Nodal por haberlo "salvado" con su música.

"Me dijeron que no podría volver a cantar, tocar guitarra, ni hablar bien, entonces conocí su música. Y su música me hizo feliz, me dio fuerza, me dio energía, lo escuchaba sin parar y hoy en día me sé todas su canciones", explicó Gallardo en un video. "Después de ese accidente ha sido el soundtrack de mis días. Quiero decírselo en persona, darle un abrazo, tomarme una foto con él y darle las gracias. Christian, me salvaste", sentenció el chileno.

Gallardo pudo cumplir su sueño y conocer a su ídolo personalmente.

Cristy Nodal, madre del intérprete de "Botella tras botella", y Conchita Oliva, publirrelacionista del cantante, se encargaron que la reunión del fanatico y la estrella se lleve a cabo. Así, luego de un concierto que Nodal brindó en Chile, Gallardo puedo llegar hasta su ídolo y conocerlo personalmente y explicarle todo lo que le pasó. "Tu música me hizo volver a caminar, levantarme", mencionó. "Gracias por todo", le dijo.

Tras un efusivo abrazo y pasar un rato juntos Gallardo compartió un video de este especial y emocionante momento en su cuenta de Instagram. "Si estamos vivos es para soñar y los sueños se hacen realidad", fue el texto que escribió para acompañar el video.

"Gracias a muchas lindas y buenas personas, y a la humildad de mi gran ídolo, pude conocerlo, abrazarlo, hablarle, y tener fotos con él. Es tan increíble que hasta me firmó un cuadro que yo llevaba", agregó. "Mi reacción de felicidad máxima, llegando a saltar de alegría, nunca la olvidaré. Gracias vida hermosa por darme estas alegrías después de tantas cosas difíciles", finalizó Gallardo.