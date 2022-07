Alejandra Guzmán confesó lo mal que pasó durante la gira que realizó a lado de Paulina Rubio

En los últimos años, la cantante mexicana Alejandra Guzmán ha enfrentado diversos problemas de salud y crisis familiares que la han puesto en el centro de atención de los medios de comunicación y el ojo público. A meses de haber finalizado la gira “Perrísimas” que la llevó a recorrer escenarios junto a Paulina Rubio, Guzmán se prepara para volver a rodar en forma solitaria. Sin embargo, hay cuestiones de salud que la tiene a mal traer y le hicieron vivir un infierno durante el tour que realizó en conjunto con “la Chica Dorada”.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio sobre el escenario.

En una reciente entrevista para el programa “Venga La Alegría” de TV Azteca, Alejandra Guzmán confesó que, como consecuencia de las cirugías estéticas a las que se sometió con anterioridad, tuvo fuertes problemas de salud por reacciones adversas que sufrió su cuerpo, y que durante la gira con Paulina Rubio todo se complicó al punto de tener que ser intervenida quirúrgicamente al finalizar el tour “Perrísimas”.

“Volví a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabía, yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces yo arreglé una situación que espero que no me vuelva a dar lata, pero tengo que estar pendiente”, relató Alejandra.

Paulina y Alejandra en una foto promocional de la gira "Perrísimas"

A pesar de que sus fans disfrutaban de los show de ambas estrellas de la música mexicana, Alejandra sufría problemas de salud que se debía tratar antes de cada presentación para que el público no se diera cuenta.

Fiel a su estilo, Alejandra fue de frente sin importarle que dirían sobre sus declaraciones con respecto a las reacciones que tiene su cuerpo producto de las varias cirugías a las que se sometió. “Mucha gente no lo habla pero a veces es algo que ya no quiero tocar porque recuerdas muchas cosas y lucho mucho, lucho por mi vida. Siempre que siento algo en mi cuerpo, rápido voy al doctor a ver o cómo paro esa reacción, como me pasó en la gira que nadie se enteró pero yo desde los ensayos empecé con la reacción”, confesó.

Cuando arrancó la gira con Paulina Rubio, Alejandra sabía que todas las miradas estarían sobre ellas, entonces hizo todo lo que tuvo a su alcance para que el show siguiera su curso normal. “Encontré a un doctor por allá, porque en Estados Unidos no te tocan si no te conocen, y él me ayudó porque me pusieron unas inyecciones en los brazos, pero yo salía feliz a cantar. Al final es un sentimiento que es como si me pusieran cemento en todo el esqueleto pero yo lo hago con el alma entonces”, finalizó Guzmán.