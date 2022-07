¡Irreconocible! Luis Miguel reapareció luciendo muy delgado y rejuvenecido

Luis Miguel reapareció con un radical cambio de look. En una foto que se hizo viral donde posa con tres señoritas, se lo puede ver al artista con un cuerpo estilizado, muy delgado, con el rostro rejuvenecido y con la sonrisa que siempre lo caracterizó. Cabe recordar, que la última vez que se lo vio en público al cantante, fue en un centro comercial de Miami, donde su buen aspecto ya había llamado la atención de su fans y los medios de comunicación.

Con la serie “Luis Miguel” de Netflix, se pudo conocer más detalles de la vida del “Sol de México”, igualmente, su vida privada sigue siendo un misterio, ya que el artista mantiene un perfil muy bajo y en muy pocas ocasiones se lo puede ver en público.

Luis Miguel posa junto sus fans con su nuevo look.

No se sabe donde fue tomada la foto compartida en redes sociales por las cuentas de fans del cantante y por la periodista Inés Moreno, pero lo cierto es que se lo ve a Luis Miguel de la mejor forma, con un traje sastre en color negro y camisa de cuello desabotonada. Asimismo, su rostro luce muy rejuvenecido, y el corte de cabello hace que se lo vea como en sus mejores épocas.

Todo esto desató la emoción de los fanáticos de Luis Miguel, que no pudieron esconder su alegría al ver a su ídolo en tan buena forma. Así también, algunos no creyeron que fuera “El Sol de México” ya que el cambio de look hizo confundir a más de uno. "No es Luis Miguel", "se ve delgado, pero guapo" y "bello" fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Luis Miguel estaría preparando su regreso a los escenarios.

Cabe destacar que correr fuertes rumores sobre la vuelta de Luis Miguel, ya que se espera que el cantante festeje sus cuarenta años con la música. Esta información, aunque no está confirmada aún, tiene a los fans del artista en un estado de alerta y emoción, ya que hace tiempo están ansiosos por volver a ver Luismi sobre un escenario.

La última vez que Luis Miguel apareció en público, su imagen rejuvenecida también dio mucho de qué hablar. En marzo pasado, el intérprete reapareció en un centro comercial de Miami tras meses alejado de los medios de comunicación. Según lo que se dio a conocer entonces, el cantante recorrió varias tiendas sin sus guardaespaldas y a diferencia de su más reciente aparición, entonces sorprendió a los fans con un look bastante relajado, con camisa blanca y bermudas. En ese momento trascendió que estaba en búsqueda de un perfume.