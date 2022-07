Este es el rapero al que Kim Kardashian quiere sacar de la cárcel

Kim Kardashian saltó a la fama en la década del 2000, cuando acaparaba portadas y las alfombras rojas en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Con el tiempo se hizo una marca de sí misma y si bien es conocida por ser un personaje público, hace casi cuatro años sorprendió cuando reveló que comenzó a estudiar abogacía.

Es la más famosa del clan Kardashian: nació hace 41 años en Los Ángeles, California, en una familia de clase alta que le permitió tener amigos bien posicionados. Su padre, Robert Kardashian, era un poderoso abogado y la familia se hizo conocida en Estados Unidos cuando el patriarca defendió a su amigo O.J Simpson, acusado de haber asesinado a su esposa.

Desde adolescente que Kim Kardashian quiso ser famosa, pero no salió como ella quería ya que fue portada de revistas por el video pornográfico que protagonizó junto a su entonces pareja Ray-J. Gracias a su madre, Kris Jenner, el clan lanzó su reality show "Keeping Up with the Kardashians" que continúa hasta hoy y las volvió millonarias.

Kim Kardashian: ¿Quién es el rapero Gunna?

Kim Kardashian tiene más de 300 millones de seguidores en Instagram y lidera el ranking femenino de Forbes como una de las multimillonarias más importantes de su país. Con los años pasó de ser una modelo, a una celebridad y a una de las mayores influencers del mundo hasta que llegó su etapa de empresaria y ahora busca convertirse en abogada.

En 2019 logró aprobar el examen de ingreso al Programa de Estudio de la Oficina de Derecho, una evaluación obligatoria en California para aquellos aspirantes que no toman el camino tradicional de asistir a una escuela de derecho acreditada. En este programa los estudiantes entrenan bajo la supervisión de un abogado o juez con experiencia.

"Reprobé este examen tres veces en dos años, pero cada vez me reforcé y estudié más duro y probé de nuevo, hasta que lo hice”, contó en Twitter. Su emoción se debe a que solo el 20% de los estudiantes logra aprobar este examen y sumado a su rol de empresaria y madre se le complicó las primeras veces que lo hizo.

Kim Kardashian decidió involucrarse activamente en el ámbito político como en la reforma del sistema carcelario de Estados Unidos, incluso llegó a reunirse con el ex presidente Donald Trump. Ahora se fijó otra meta: sacar de la cárcel al rapero Gunna, una de las estrellas emergentes más influyentes de este género musical.

El cantante de 29 años, llamado Sergio Giovanni Kitchens, nació en Georgia, Estados Unidos, y ya tiene tres álbumes de estudio. En mayo pasado fue arrestado por conspiración para violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO) durante una operación policial contra la pandilla Young Slime Life que tendría conexión con organizaciones criminales. El rapero Gunna está en la cárcel dese mayo del 2022.

Semanas más tarde la justicia concluyó que Gunna podría ser un integrante de Young Slime Life y lo mantuvieron en prisión. El rapero no bajó los brazos y en junio volvió a pedir la fianza para quedar en libertad hasta el juicio, pero la justicia cree que podría ser uno de los líderes de la pandilla.

Por este motivo, Kim Kardashian lanzó la campaña #FreeGunna y apoya a los abogados del cantante para que le den la libertad. La socialité aún no hizo más declaraciones ni reveló si se involucra activamente para lo cual deberá demostrar la inocencia del rapero.

¿Estás de acuerdo con la actitud de Kim Kardashian para con Gunna?