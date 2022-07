La nueva canción de Christian Nodal que causó furor entre sus fans

Parece que Christian Nodal está listo para volver con más fuerza que antes, o al menos eso fue lo que interpretaron sus seguidores cuando anunció que se encuentra trabajando en su nuevo álbum “Foraji2?.

Parece que en este nuevo disco Christian Nodal se sumergirá en sonidos en los que no lo habíamos escuchado antes, como pop y cumbia. Pero además tendrá un condimento muy especial: es el primer trabajo después de su ruptura con Belinda, por lo que se esperan muchas letras de despecho y dolor.

Foraji2, la nueva canción de Christian Nodal

Poco a poco Christian Nodal parece que nos va mostrando un poco de lo que será su próximo single. A través de un video que compartió en sus redes sociales, mientras se lo ve divirtiéndose junto a un amigo, dijo: “El verdadero cumbiero no existe”.

Tras esas palabras comenzó a cantar unas estrofas que no habíamos escuchado nunca antes: “Cantando las de despecho a todo pulmón y aquí no soy el único al que le ha pasado. El compa de al lado también todo lo perdió”.

“Por amar a ciegas se volvió sordo. Y tras el tropiezo ya nunca más se levantó”, continúa diciendo la letra. “Lo decía mi mamá, el amor puede matar. Por eso busco una diablita para bailar que también esté rota”.

Obviamente que sus fanáticas se revolucionaron pues es la primera vez que lo escuchan cantando cumbia y, sobre todo, porque mueren por ya escuchar la canción completa, pues aseguran, después de escuchar el adelanto, que la letra está dedicada a Belinda.

“Foraji2? promete ser un gran proyecto, no solo por la evolución de Christian Nodal a nivel musical. Sino también porque contará con grandes invitados como Karol G, Ozuna, Sech, Rels B, Marc Anthony, María Becerra, Gera Mx, Khea, Santa RM, C. Tangana, Kenia Os, Sebastián Yatra, Porta y Cazzu. Estos featurings le permitirán catapultarse, conquistando públicos a los que no había llegado y lograr sumergirse en nuevos países en donde su música todavía no se escucha.

Christian Nodal se prepara para su próximo lanzamiento.

Todavía no se anunció cuándo se lanzará el álbum ni el tema, pero seguramente sea dentro de muy poco tiempo, antes de fin de año. ¡Lo estaremos esperando ansiosos!

¿Qué te parece la nueva canción de Christian Nodal?