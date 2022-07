Perdidamente enamorado: El día que Mick Jagger intentó conquistar a Monserrat Oliver

El pasado 26 de julio, Mick Jagger celebró sus 79 años de vida. Es sabido que el líder de los Rolling Stones siempre ha tenido una vida amorosa muy activa, y es así que en una de sus tantas visitas a México, quedó flechado con la bella modelo y conductora Monserrat Oliver, e hizo de todo para tratar de conquistarla.

Con 60 años de gira al frente de la banda británica de rock and roll, Mick Jagger llegó a tierras aztecas donde no se imaginó que su corazón quedaría totalmente atrapado por la modelo y conductora mexicana Monserrat Oliver. Según cuenta la historia, el carismático músico hizo hasta lo imposible para intentar conquistarla, al verse perdidamente enamorado de ella.

Mick Jagger y los Rolling Stones visitaron varias veces México y Latinoamérica, es por ello que las conexiones entre el artista de talla mundial y nuestro país, tienen varias anécdotas para contar. Fue en una de estas ocasiones en donde el rockero se enamoró perdidamente.

En una entrevista, Montserrat contó que, tales fueron los esfuerzos de Mick Jagger por conquistarla que hasta la familia de la modelo se asustó, ya que sabían de la fama de rompe corazones y fiestero del músico.

A esta altura, Mick Jagger y The Rolling Stones, son considerados una de las leyendas vivientes del rock, con 60 años de carrera marcadas tanto de éxitos como de escándalos. Han vendido millones de discos alrededor del mundo y hoy se encuentran de gira por Europa, demostrando su vigencia. En la década de los 70’ fueron catalogados como la mejor banda de rock and roll del mundo, al mismo tiempo de llegar a ser hoy en día una de las más longevas de su género.

Así fue el día que Mick Jagger intentó conquistar a Montserrat Oliver

Fue en la década de los 90’ cuando Monserrat Oliver fue invitada a conducir un evento de radio. Allí coincidió con Mick Jagger, quien al parecer, se enamoró a primera vista y no paraba de mirarla. Tanto fue la insistencia del rockero que consiguió que los presentaran para hacerle una propuesta que cualquiera hubiera querido recibir. “Me invitó a su concierto, me dijo que me daría pases VIP, le di mi dirección y pues nada, que llega a mi casa”, relató Oliver.

Aunque la historia de amor entre Mick Jagger y Montserrat Oliver no se llegó a concretar, cabe mencionar que el rockero hizo todo por conquistarla, pero parece que la bella mexicana no estaba dispuesta a salir con esta leyenda del rock.