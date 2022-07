Estos son los lugares en donde Eugenio Derbez odia trabajar

En pocos meses más se celebrará en Qatar el Mundial de Fútbol, y en relación a esto el comediante mexicano Eugenio Derbez había revelado en su momento que una de las peores experiencias que le había tocado vivir en su trayectoria profesional, había sido la cobertura de una Copa del Mundo y Juegos Olímpicos, debido al agotador ritmo de trabajo que llevas en este tipo de eventos.

"De las peores cosas que me han pasado en la vida son Mundiales y Juegos Olímpicos. Mira la gente me dice: 'ay que padre, te vas a ir a Brasil' y lo que creen es que te vas a subir a un avión en primera clase, todo pagado, ver todos los partidos del Mundial en la cancha, con las brasileñas, hoteles de lujo, comiendo y durmiendo bien, divirtiéndose y haciendo bromas con a gente todo el día", expresó el humorista.

La hoy celebridad de Hollywood, remarcó que la gente se imagina que en estos viajes de trabajo se las pasa de maravillas, aunque la realidad indica todo lo contrario, ya que se duerme poco, también se come poco, y las jornadas de trabajo son muy largas y agotadoras. "Eso es lo que la gente se imagina, la realidad es otra. La realidad es que te mandan en turista, así vayas a Corea o a donde vayas. Vamos todos en bola y te llevan muy limitado de presupuesto, limitadísimo y tienes un compromiso muy duro. Ejemplo, como la mayoría de eventos son en Europa, lo que significa que cuando el programa sale en vivo aquí (México) a las nueve de la noche, allá son las cuatro de la mañana", aseguró Derbez.

Sobre los días de trabajo en los mundiales Eugenio compartió la rutina. Dijo que se trabaja durante todo el día bajo un sol intenso para luego llegar al hotel a la noche, insolado, cansado y sin comer para editar el video. Después dormir aproximadamente una hora, darse un baño, ir al estudio para salir al aire de madrugada. Luego dormir nuevamente una hora y media para que a las 7 am comience de nuevo la misma mecánica de trabajo, así durante un mes seguido.

Derbez sostuvo que en caso de poco rating debía redoblar el trabajo en busca de nuevos contenidos para la audiencia. "Es un verdadero infierno donde no duermes, no comes, estás todo el día encerrado en una camioneta o en un cuarto de edición. Es una experiencia muy fuerte", finalizó el comediante.