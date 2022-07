Algunos famosos que aparecieron en público pasados de copas

Los famosos siempre están bajo el lente de las cámaras, y es por ello que es muy difícil que pase desapercibido el estado de embriaguez con el que se puedan llegar a presentar en público. Esto le ha ocurrido a más de una celebridad, que ha asistido a shows, entrevistas, ceremonias e incluso a sus propios conciertos pasados de copas.

Un caso recordado fue el de Luis Miguel, quien en 2018 subió al escenario del Auditorio Nacional de Ciudad de México totalmente ebrio. En esa ocasión, “El Sol de México” se olvidó la letra de sus canciones e incluso tuvo hipo, lo que derivó al abucheo del público que se percató que el cantante estaba con más alcohol en las venas que lo debido.

Alejandro Fernández

Por su parte, en una ocasión, el cantante Alejandro Fernández fue protagonista de una fuerte discusión con la prensa en un evidente estado de embriaguez. Asimismo, en pleno show, Fernández terminó vomitando encima del escenario delante de sus fans luego de ingerir una bebida que le diera una fanática. Por esta razón, debió interrumpir su presentación y bajar del escenario.

En una ocasión, Alejandro Fernández terminó vomitando sobre el escenario.

Christian Nodal

Asimismo, el exponente del regional mexicano, Christian Nodal, se presentó en Costa Rica en el año 2019, donde por el estado en que se encontraba, apenas se podía mantener de pie. En el aeropuerto de la Ciudad de México, Nodal se tomó el tiempo de explicar lo que había sucedido. "Soy un joven de 20 años que vengo de la nada, vengo de estar con mi gente. Llené un lugar de 15 mil personas en un país que no es el mío, yo estaba súper emocionado y bueno, soy un ser humano y al final me pasó una experiencia en donde se me pasaron las copas, cosa que nunca me había pasado, pero al final la gente estuvo muy contenta y eso es con lo que yo me quedo", se justificó el cantante mexicano.

Christian Nodal dio un show en 2019 en Costa Rica donde apenas se podía mantener en pie.

Las famosas pasadas de copas

Entre las mujeres famosas que protagonizaron hechos similares por estar con unas copas de más encima, se encuentra Emma Thompson, quien en 2014 durante la entrega de premios de los Globos de Oro, entregó su premio a Spike Zone con una copa en la mano.

Por su parte, Cate Blanchett han admitido públicamente que en ciertas ocasiones prefieren beber alcohol para vencer el nerviosismo. Así fue que cuando ganó el galardón como mejor actriz en Los Globos de Oro de 2014 por su participación en “Blue Jasmine” admitió que estaba con “un par de vodkas en el cuerpo”.