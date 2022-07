Cuáles son las mejores películas de Brad Pitt que no podés dejar de ver

Brad Pitt ocupa semana tras semana la agenda de los medios de todas partes del mundo, sea por algo que respecta a su carrera, por alguna declaración suya o por la interminable disputa legal que lleva desde años con su exesposa y madre de sus seis hijos, Angelina Jolie.

En las últimas semanas, el actor y una de las mega estrellas de Hollywood se convirtió en noticia tras demandar a la mencionada actriz, luego de que ella vendiese su parte de un viñedo que compartían en Francia, Chateau Miraval, a un polémico magnate ruso. Pero recientemente, se conoció que en la disputa se quedó con la victoria la intérprete de Maléfica, por lo que no son buenas noticias para él.

Brad Pitt en El club de la pelea.

Sin embargo, Brad Pitt está en un gran momento profesional por lo que la triste información no le cayó tan ásperamente. El famoso galán se encuentra en plena presentación de su nueva película, Bullet Train, producción en la que comparte elenco con grandes figuras como Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y hasta el artista Bad Bunny.

Esta nueva producción se suma a una larga lista de grandes interpretaciones del actor, que tiene en su haber una enorme cantidad de éxitos de taquilla en sus más de 30 años de carrera, además de cuatro nominaciones a los Premios Óscar y dos a los Globos de Oro, lo que deja en clara evidencia su talento.

Brad Pitt no es solamente una cara bonita o uno de los hombres más lindos de la industria del cine. El hombre de 58 años es realmente puro talento. Tiene la capacidad de ponerse en la piel de cualquier papel por más desafiante que sea, y hasta realizar rotundos cambios en su cuerpo para estar a la altura, como lo hizo para El club de la pelea, uno de sus más emblemáticos trabajos.

Sin embargo, con una carrera como tal, Brad tiene una lista de películas que nadie debería dejar de ver si quiere conocerlo en su máximo esplendor. Troya podría ser una de esas cintas que no deberían perderse. Fue en la producción sobre la guerra en la que se enfrentaron los griegos y los troyanos por el amor de una mujer que el actor tuvo que entrenar muy duramente para cambiar su físico y estar a la altura de tal personaje.

Brad Pitt en Troya.

Otra de las cinco películas inflamables en una lista de Brad Pitt es Sr. y Sra. Smith, dado que fui ahí donde conoció a Angelina Jolie y ambos se enamoraron perdidamente. Quizá si la producción hubiese tenido otros protagonistas, la historia hoy sería distinta.

Uno de sus mejores trabajos fue en la cinta Siete años en el Tibet, que narra la historia de un famoso alpinista austríaco que tuvo que detener su su ascenso a la montaña Nanga Parbat por la Segunda Guerra Mundial. A esta le sigue, sin lugar a dudas ¿Conoces a Joe Black?, un verdadero clásico en el que interpreta a la muerte y comparte elenco con Anthony Hopkins. Junto a Leo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood.

La lista se podría cerrar con la ya mencionada El club de la pelea, pero uno de sus mejores trabajos también se pudo ver en Once Upon a Time in Hollywood, la película de Quentin Tarantino que se llevó todos los aplausos y en la que comparte cartel con el grandioso Leonardo DiCaprio. La dupla hace que más allá de la historia, valga la pena verla a lo grande.