Las cinco historias de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Si hay un romance que ha despertado admiración, curiosidad y sorpresa a lo largo de los años ese ha sido, sin duda, el de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Con su reciente boda en Las Vegas ha culminado una de esas historias de amor salidas de un cuento de hadas, pero en realidad, JLo y Ben tienen cinco historias de amor.

La primera fue ficticia. Ben y Jen se conocieron en el set de grabación de la película “Una relación peligrosa”·, cuyo título en inglés es “Gigli”, una suerte de comedia romántica con tintes policiacos en la que dan vida a dos ladrones que terminan enamorándose. Las críticas destrozaron la cinta, pero el desastre profesional no impidió que, de la ficción, el amor se convirtiera en real.

“Una relación peligrosa” se grabó a finales de 2001. Por entonces, Jen estaba casada con Cris Judd. Su matrimonio duró ocho meses. El divorcio llegó cuando ella y Ben Affleck ya paseaban su amor en público. El verano de 2002 se oficializó la segunda historia de amor de “Bennifer”, la verdadera. Que Ben comprase páginas de varias publicaciones para felicitar a la actriz por su trabajo en la película, al parecer, complicó los trámites con Judd. Affleck y Lopez se convertían, en el arranque de la prensa en internet, en la primera gran pareja mediática de la era digital.

La tercera y la cuarta historia de amor se incluye dentro de la primera en forma, respectivamente, de videoclip y de película. El clip de “Jenny from the Block” hablaba de cómo su romance con Ben Affleck había acaparado la atención de la prensa: era una crítica al asedio constante al que los sometían, y mostraba a los enamorados siendo perseguidos por los paparazzi. El segundo filme que ambos protagonizaron fue “Una chica de Jersey”, y se estrenó en marzo de 2004, dos meses después de la primera ruptura de la pareja. Antes, en septiembre de 2003, posponían indefinidamente su compromiso, que habían sellado con el famoso anillo de 2,3 millones de euros que Ben había regalado a su novia. “Una chica de Jersey”, al igual que “Una relación peligrosa”, tuvo malas críticas. Y el clip no corrió mejor suerte: Lopez intentó retirarlo de la circulación tras su ruptura con Ben y ya casada con Marc Anthony, y Affleck confesó que rodarlo casi le cuesta su carrera.

La quinta y, deseamos, definitiva, llegó tras las respectivas rupturas de los dos personajes principales del romance. Ben y Ana de Armas se separaban tras un año de relación al arrancar 2021, y tres meses después Jennifer y Alex Rodriguez rompían una relación de cuatro años con proyecto de boda incluido. Poco después, en verano, Bennifer oficializaban