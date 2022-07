Así es la relación de los hijos de Lucero con la nueva novia de Mijares

La cantante mexicana Lucero estuvo casada por más de una década con Manuel Mijares y fruto de aquel matrimonio nacieron los dos hijos que tienen en común Lucerito y José Manuel. La pareja se separó en el año 2007, sin embargo, desde ese entonces han mantenido una buena relación, al punto de que hasta hoy trabajan juntos.

Luego de separarse de Mijares, la cantante Lucero se volvió a enamorar y lleva varios años junto a Michel Kuri. A ella le llevó tiempo pero su novio ya es uno más de la familia debido a que la pareja se consolidó a lo largo de los años y sus hijos aceptaron la nueva realidad de su mamá.

Los hijos de Lucero ha dado un buen recibimiento a la novia de su padre.

Quien sorprendió recientemente fue Mijares, él presentó públicamente a su novia la empresaria Pita de la Vega. Ella a diferencia de Michel Kuri es nueva en la familia y no hay fotos de ella con Lucerito ni con José Manuel pero se pudo saber que los adolescentes le han dado un buen recibimiento.

Hace algunos días la prensa le consultó a Pita de la Vega como se lleva con los hijos de la famosa Lucero y ella los calificó de 'maravillosos' además agregó que con Mijares “Nos hacemos mucha compañía y hay mucha confianza por tanto tiempo de conocernos, entonces lo disfrutamos mucho”.

Mijares sale de gira con su ex Lucero y hasta asisten a entrevistas juntos pero esto parece no darle celos a Pita de la Vega quien dijo: “Cada uno tiene su carrera. La respeto y él disfruta muchísimo lo que hace, entonces también me da mucho gusto por él”. Hasta el momento ni Lucerito ni José Manuel se han referido a la nueva mujer de su papá públicamente ni han realizado publicaciones en la red.

Es tan buena la relación de Lucero y Mijares que hasta siguen compartiendo escenarios y giras.

¿Por qué se separaron Lucero y Mijares?

Al guardar silencio sobre los detalles de la separación, se han generado todo tipo de especulaciones en torno a su divorcio, sin embargo, con el transcurrir de los años poco a poco se sabido datos que explican los motivos de la ruptura. También han aclarado que decidieron no hablar de forma abierta del tema con el objetivo de proteger a sus hijos.

De acuerdo a las declaraciones de Mijares, la separación se debió a que ambos tenían una fuerte carga de trabajo, y por ello ya casi no se veían, por lo que poco a poco la llama del amor se fue apagando, y cuando ésta finalmente se extinguió, decidieron separarse y quedar como buenos amigos.

La separación fue de mutuo acuerdo y desde ese entonces no han tenido ningún problema ya que supieron como encontrar la manera de seguir cercanos para mantener el vínculo familiar que los unirá por siempre.