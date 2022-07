Eiza González preocupó a todos: "El día más difícil de mi vida"

Eiza González es una actriz y modelo mexicana que constantemente conquista el corazón de miles de seguidores en las redes sociales. Sin embargo en esta oportunidad, la popular latina realizó una publicación que preocupó a sus millones de fans. La misma tiene que ver con la ola de calor que está sufriendo gran parte de Europa.

Este es el mensaje que compartió Eiza González en sus historias de Instagram.

En sus estados de su cuenta oficial de Instagram, Eiza González, realizó un comentario del complicado día que vivió durante su estadía en el viejo continente. "Hoy fue en serio el día más difícil en el trabajo de mi vida. Quién sabía que el clima podría ser tan escandalosamente desafiante. Nuestro equipo realmente superó algunas condiciones físicas increíbles. Muy agradecidos por su arduo trabajo y paciencia. Ahora me voy a desmayar en algún lado, adiós".

Eiza González se encuentra en Londres, Inglaterra, en medio de las filmaciones para la serie de Netflix The Three Body Problem. Pero parece que no todo ha sido sencillo en ese rodaje, según lo dijo ella misma en sus redes sociales hace poco. Y es que, en estos momentos, Europa atraviesa una ola de calor intensa, que no solo ha avivado algunos incendios, sino que también logró perjudicar la vida personal de varias personas. En este caso, la mexicana ya sufrió las consecuencias del clima y quiso compartirlo con sus seguidores.

Eiza González es dueña de una belleza única.

Por otra parte, hace unos meses la bella mexicana fue tendencia a nivel mundial por un romance fugaz que tuvo con el protagonista de la película Aquaman, Jason Momoa. El popular actor de DC terminó una larga relación tras 20 años con Lisa Bonet de 54 años en el mes de enero. Sin embargo esto no duró mucho y ambos famosos decidieron tomar caminos por separado.