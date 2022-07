Dónde viven Chris Martin y Dakota Johnson

Coldplay está en un gran momento, la banda de rock británico está rompiendo récords de fechas agotadas en todo América Latina con su gira Music of the Spheres. Su líder, Chris Martin, no podría estar viviendo un mejor presente y eso lo complementa a la perfección con su relación sentimental con Dakota Johnson, que marcha muy bien.

La historia de amor del líder de la agrupación y la estrella de 50 sombras de Grey comenzó en octubre de 2017. En aquella ocasión, la pareja fue captada por los paparazzis comiendo en un exclusivo restaurante de Los Ángeles, pero nadie entendía si se trataba de una reunión laboral o una verdadera cita.

Chris Martin y Dakota Johnson.

En aquel entonces, Chris Martin llevaba un año separado de la madre de sus hijas, Apple y Moses, la actriz Gwyneth Paltrow. Pero el mundo entero tuvo que esperar hasta septiembre de 2018 para que Dakota Johnson blanqueara su relación con el artista y la noticia rápidamente se convirtió en tendencia mundial.

“Llevamos tiempo juntos, y a veces nos gusta salir, pero los dos trabajamos tanto que la mayoría de las veces lo que más nos apetece es estar tranquilos en casa, solos o con buenos amigos”, dijo la actriz sutilmente para aminorar el impacto.

La seguidilla de fotos que ubicaba juntos a Dakota y a Chris en diversas escenas tanto públicas como privadas, y de la manera más cariñosa posible, terminó de confirmar que ahí no solamente había una amistad.

La diferencia de edad entre Johnson y Martin de 13 años no fue ningún impedimento para que el amor prosperara y hoy celebrara cuatro años de amor. Actualmente el músico tiene 45 años y la actriz solamente 32.

Chris Martin y Dakota Johnson son captados por los paparazzis.

Pero no todo es color de rosas entre ambos dado que en 2019 vivieron una corta crisis luego de que se filtrara información que aseguraba que Chris Martin había estado a los besos con Dua Lipa en Glastonbury. Eso fue desmentido rápidamente pero la prensa especializada notó que ellos ya no se estaban frecuentando como lo hacían habitualmente.

Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraron que quien actuó de celestina y ayudó a los artistas a reconciliarse fue nada más y nada menos que Gwyneth Paltrow, quien quiere lo mejor para su exmarido y tiene adoración por Dakota Johnson. La casa de la pareja en Malibú.

Actualmente, la feliz pareja convive en una mansión de 12,5 millones de dólares ubicada en la zona de Point Dume, en Malibú. La hermosa propiedad tiene seis habitaciones, nueve baños, piscina y muchas comodidades.