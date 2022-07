Christian Nodal fue acusado por una fan de incumplir una promesa

A pesar de los escándalos en los que se ve envuelto Christian Nodal, siempre lo ha caracterizado su buen corazón y voluntad por ayudar. Pero, ahora una fanática lo salió a cuestionar públicamente después de que se comprometiera a ayudarla finalmente no cumpliera.

Toda esta situación quedó expuesta en el programa “De primera mano”, en donde Brenda Acuña, fanática de Christian Nodal, salió a contar que hace un tiempo atrás se comunicó con todos sus ídolos en busca de ayuda para poder solventar todas las cirugías y tratamientos a los que tiene que someterse su mamá, a quién le fue encontrado un tumor cerebral.

El intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos” le contestó rápidamente el mensaje preguntando qué era lo que necesitaba y afirmando que él se haría cargo de todo.

Christian Nodal no cumplió con su promesa

La plática entre Christian Nodal y Brenda Acuña se trasladó a WhatsApp, en donde comenzaron a hablar de cifras y fue ahí que él le dijo que podía darle un millón de pesos. Pero tiempo después, le dijo que solamente tenía 350 mil para ofrecerle en ese momento.

Después de eso comenzó todo a ponerse un poco extraño, el cantante buscaba justificaciones para no entregarle el dinero o aplazar los tiempos. Algo que no le molestaba a Brenda, pues estaba muy agradecida con la voluntad de ayudar de su ídolo.

Pasó el tiempo y de un día para el otro Brenda se dio cuenta que el ex novio de Belinda la había bloqueado de todos lados. Esto la sorprendió muchísimo pues no se lo esperaba, sobre todo porque sabe que no es su obligación ayudarla.

A pesar de que la ayuda no se concretó las dos mujeres están muy agradecidas con Christian Nodal por haber sido el primero en contactarlas y permitirles hacer pública el estado crítico de salud por el que está atravesando una de ellas.

Christian Nodal no ha salido a hablar sobre esta situación.

Esta situación ha hecho que muchos famosos se contacten con ellas para ayudarlas de una u otra forma a juntar el dinero para las cirugías a las que se tiene que someter la mamá de Brenda.

¿Qué opinas de la actitud de Christian Nodal?