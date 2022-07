Así fue la verdadera historia de amor entre Thalía y Fernando Colunga

Thalía y Fernando Colunga son dos de las estrellas de telenovelas mexicanas más queridas dentro del medio. Y es que la química que tenían dentro de la pantalla también se había trasladado hacia afuera de la misma. Debido a esta química, durante los 90’, Thalía y Fernando formaron una de las parejas más icónicas al protagonizar la telenovela “María la del Barrio”. Se los veía tan bien juntos que eso despertó una serie de rumores sobre una supuesta relación amorosa entre ambos actores.

Thalía y Fernando fueron una de las parejas más icónicas de los 90'.

Los actores tardaron en confirmar el romance, pero la actriz Laura Flores, aseguró en una ocasión que: “Laurita Zapata, que es amiga mía, nos invitó a comer a su casa y entonces ahí estábamos nosotras las más grandecitas y en eso llega Fernando Colunga, y que los veo abrazándose y dándose un beso”.

Quien también dio información sobre esto fue la actriz Yulianna Peniche: “En ese momento Fernando Colunga era novio de Thalía. Eran novios y muy felices, pero muy… se veían muy contentos, muy enamorados”.

Por su parte, en 1996 durante una entrevista para el programa "Al despertar", la propia Thalía se refirió sobre su relación con Fernando diciendo: "muy bien, muy bonito, sí estamos cerca, muy cerca".

La química entre ambos actores era evidente.

Asimismo, en ese momento la cantante y actriz descartó planes de casamiento. "Yo no me quiero casar, estamos muy bien así. Él está trabajando mucho yo estoy trabajando mucho. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, pero no me quiero casar. Ahorita tenemos que dedicar nuestro tiempo a lo que tenemos. Más adelante, cuando Dios lo mande, llegará el momento", dijo Thalía en su momento. Por otra parte, en "El show de Cristina" también confesó que lo que más le gustaba de Fernando eran sus besos, pues para ella es "el que besa más rico".

Por qué terminó la relación de Thalía y Fernando Colunga

Dos años más tarde, en 1998 la relación llegó a su fin, fue el mismo actor quien lo confirmó: "Eso, como muchas veces en la vida lo quiera uno o no, son ciclos que terminan. Fue una relación que, como yo platiqué contigo, se volvió tan pública, o tanta gente la hizo tan pública, que se desgastó".

También se cree que la verdadera acusante de la separación fue, Yolanda Miranda, la madre de Thalía, y eso se decanta de una declaración que hiciera el actor. "Si tal vez la madre de Thalía hubiese sabido del éxito, la fama y el dinero que yo tendría, el romance hubiera continuado", remarcó Colunga. Por su parte, Thalía declaró que la relación se terminó por decisiones personales y no por culpa de su madre, ya que ella era una mujer independiente.