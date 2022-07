Aislinn Derbez confirma que vuelve a estar soltera

A través de sus redes sociales, Aislinn Derbez confirmó que vuelve a estar soltera. En una ronda de preguntas en sus historias de Instagram se sinceró con sus fans y respondió a todas las preguntas que le hicieron sobre su estado amoroso.

Un seguidor le preguntó a la actriz de “La casa de las flores” si tenía pareja, a lo que la hija de Eugenio Derbez contestó con total sinceridad: "Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo", escribió publicando una foto en la que aparece rodeada de amigos, donde también aparece la actriz Esmeralda Pimentel.

Aislinn contestó con total sinceridad la pregunta de su seguidor.

Aislinn también habló sobre cómo se logra dejar a una persona a quien uno ama, pero que a pesar de que uno lo intente con todas las ganas, no logran ser felices. Esto podría ser en referencia a su reciente ruptura como también al divorcio del papá de su hija Kailani.

Aislinn Derbez y Jonathan Kubben comenzaron su relación a finales de 2021, pero nunca quisieron definir si es que eran novios o cual era la mecánica de su relación. Debido a sus compromisos profesionales que los mantenía a ambos muy ocupados, trataban de pasar la mayor parte del tiempo disponible juntos, pero lo cierto es que llevaban vidas separadas.

Aislinn Derbez está enfocada en divertirse con amigos y familiares.

La pareja pudo ser vista junta por última vez en redes sociales tras su viaje por viaje por Arabia Saudita a finales de mayo. Tras este episodio, se empezó a especular que su noviazgo había terminado, ya que el influencer subió una foto con Aislinn en la que señalaba que era su amiga.

Por su parte, Aislinn fue vista en las playas de Ibiza, España junto a Renata Notni y Diego Boneta, además de algunos amigos, disfrutando del sol. Derbez estuvo grabando en este país para su próximo proyecto. Al parecer, la actriz se encuentra centrada en su amor propio y disfrutar lo máximo posible de su familia y amigos.