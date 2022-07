Cómo tomó Angelina Jolie la visita de Brad Pitt en Roma

Angelina Jolie y Brad Pitt vienen de protagonizar un verdadero escándalo. El actor demandó a su exmujer luego de que ella decidiera vender su parte de un viñedo que tenían en común en Francia a un polémico magnate ruso sin el consentimiento del galán de cine.

Las estrellas de Hollywood compraron el viñedo Miraval en 2008 por la enorme suma de 45 millones de euros. El lugar, además, tiene un valor sentimental para ambos y su historia, dado que dentro hay una lujosa mansión en la que ellos se casaron en 2014 y pasaron varios veranos en familia.

Angelina Jolie con Shiloh en un concierto en Roma.

Por todo esto, la prensa estadounidense aseguró que Shiloh, la hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie se habría enfurecido con su mamá por su mal accionar y defendido a su papá, a diferencia de lo que sucede con sus cinco hermanos, que poco trato tienen con el galán de Once Upon a Time in Hollywood.

Ahora, parece que todo eso quedó un poco apagado o en el olvido y la actriz se trasladó a Italia para grabar su nueva película. Angelina volverá a incursionar como directora en Without Blood, una película adaptación del bestseller internacional "Sin sangre", del novelista Alessandro Baricco.

Es por ese motivo que se encuentra instalada en Roma, ciudad en la que sucede su historia, y recientemente recibió la visita de sus hijos, con los que se los vio paseando por la capital italiana y disfrutando de un rico helado. Además, unas imágenes de ella junto a Shiloh en un concierto demuestran que las asperezas entre ellas están limadas.

Ahora, se conoció que Brad Pitt también viajó al mismo destino y la prensa quiso saber qué pensaba Jolie de esa visita. Hollywood Life habló con una fuente cercana a la actriz para entender si era algo planeado para que esté con los hijos.

Brad Pitt llegando a Roma.

Angelina tiene un apretado calendario de rodaje así que está aliviada de que Brad pudiera venir a Roma a ver a los niños y estar ahí para el cumpleaños de Knox y Vivienne. Significa mucho para ella que él haya hecho ese viaje”, confirmó la fuente.

El pasado 12 de julio, los gemelos e hijos menores del ex matrimonio celebraron sus 14 años de edad, lo que habría llevado al galán de cine a emprender un viaje y reencontrarse con su familia.

"Ella siempre hace todo lo posible para asegurarse de que los niños pasen tiempo con su papá, especialmente en ocasiones especiales como cumpleaños y días festivos”, sumó la fuente consultada que no dejó de remarcar que toda la situación estresó un poco a Angelina Jolie, porque deseaba que todo funcione bien por los niños.