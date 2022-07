Esta es la canción que construyó la fortuna de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la cantante, actriz, productora y empresaria es una de las estrellas que más brillan en Hollywood. Su historia con la fama estaba escrita desde pequeña, pero quizás nunca se imaginó que se convertiría en una de las figuras más importantes de su tiempo. Nacida bajo el nombre de Jennifer Lynn Lopez, hoy es mundialmente conocida por una trayectoria que la construyó a base de mucho sacrificio y trabajo.

JLo es toda una celebridad. Tanto los medios de comunicación como sus fans están pendiente de cada paso que da la “Reina del Bronx”, y por supuesto, todo lo que hace se trasforma en noticia. Su documental “Halftime”, recientemente lanzado por Netflix, revela porque llegó a ser lo que es. Dotada de una capacidad de trabajo incansable, JLo es una mujer determinada, y a pesar de no fue fácil, supo lidiar con todo lo que se le presentó para llegar a la cima. Pero como todo artista consagrado tuvo un primer empuje, y a partir de allí no se detuvo nunca más.

Jennifer Lopez hoy por hoy ostenta el status indiscutible de celebridad.

En 1986 tuvo su primer acercamiento a la actuación consiguiendo un papel secundario en la película “My little girl”. En 1991, llegaría su primer trabajo profesional como bailarina y dos años más tarde se metería decididamente a desarrollar sus dotes de actriz. Es así que en 1997 llegarí su primer papel protagónico con la película “Selena” donde dio vida a Selena Quintanilla, la estrella musical que fue asesinada por su asistente Yolanda Saldivar. Este fue el papel por la que fue reconocida con una nominación como mejor actriz en los premios Globo de Oro, y por consiguiente, fue el trabajo que le haría ganar su primer millón de dólares.

Con su sencillo debut, JLo hizo la diferencia en su balance financiero.

Un año más tarde, en 1998, en lo que según los críticos especializados dicen fue la mejor actuación de su carrera, Jennifer participó en el film “Out of Sight” que le reportó algo asi como 2 millones de dólares. La “Diva del Bronx” parecía no detener su marcha, y buscando diversificar su talento artístico, en 1999 emprendió su aventura musical con su álbum debut “On the 6”. En él se encontraba su hit “If you haf my love”, que se convirtió en un éxito comercial instantáneo, permaneciendo durante 5 semanas consecutivas en el puesto número uno del Billboard Hot 100, y dentro de los 10 primeros puestos durante 15 semanas consecutiva. Esto era algo impensado para un sencillo de un disco debut, pero la cosa no termina allí. Ese single vendió más de 5 millones de copias alrededor del mundo, lo que significó para JLo la base de su fortuna actual.