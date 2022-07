Alex Rodríguez no supera a Jennifer López

A pesar de que la relación entre Alex Rodríguez y Jennifer Lopez se ha terminado hace ya un año, y que el ex beibolista se encuentra en un nuevo romance, al parecer, el deportista no puede superar aún su separación con la “Diva del Bronx”.

Rodríguez una entrevista con Marta Stewart donde expresó sus sentimientos hacia JLo. "Esto es lo que les diré sobre Jennifer, y les dije a algunos de mis colegas aquí el otro día: es el ser humano más talentoso con el que he estado", admitió Alex. "Es la trabajadora más ardua. Y creo que ella es la mejor intérprete, la mejor intérprete en vivo en el mundo actualmente" afirmó el también periodista deportivo.

Por otro lado, Rodríguez confesó que la separación fue un momento difícil por el que atravesó, pero que sin embargo “no se arrepiente". "Mira, nos lo pasamos muy bien. Más importante aún: siempre ponemos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacemos", dijo Rodríguez.

También se mostró satisfecho con la vida que lleva y lo feliz que es teniendo a sus dos hijos a su lado. "La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y agradezco al buen Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años. Ese es mi enfoque número uno en la vida", aseguró. En la actualidad, Alex Rodríguez mantiene una relación sentimental con la fisiculturista Kathryne Padgett, de 25 años, que se desempeña como directora de nutrición en “Doyle Sports Performance”, y además es influencer.

¿Por qué se separaron Jennifer Lopez y Alex Rodríguez?

El 15 de abril de 2021, luego de cuatro años de noviazgo y con el anillo de compromiso puesto, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez anunciaron a través de un comunicado que se separaban. "Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo", decía el escrito.

La pareja se separó por la falta de confianza que tenía Jennifer hacia su pareja.

Alex Rodríguez era conocido por ser mujeriego, no obstante JLo trató de llevasrlo de la mejor manera durante todos los años que estuvieron juntos. Una fuente cercana a la cantante había revelado que Jennifer "no podía confiar plenamente en él. Intentó arreglarlo pero había demasiados asuntos por resolver", dijo la fuente. "Ella sabía que era el momento de dejarlo. Había problemas cuando se abordaban los planes de boda y problemas de confianza que no podía dejar pasar", añadió en su momento.

Alex estuvo envuelto en un escándalo por supuestamente haberle sido infiel a Jennifer con la modelo estadounidense Madison LeCroy. Sobre ese tema la fuente finalizó diciendo: "Si él la ha engañado o no, no importa. Ella no puede soportar vivir siempre con ese miedo a que le sean infiel. Jennifer lo ha pasado muy mal y ha pensado finalmente que no le merecía la pena seguir con Álex".