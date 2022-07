Shawn Mendes se retira de la música: "Necesito tomarme un tiempo para sanar y..."

Con tan solo 23 años de edad, Shawn Mendes es uno de los artistas más talentosos del momento. El joven logró construir una carrera desde bien abajo, ya que comenzó compartiendo videos en la plataforma Vine, ganando poco a poco seguidores hasta llegar a llamar la atención de el agente artístico Andrew Gertler.

El canadiense aprendió a tocar la guitarra con totorales de YouTube y se hizo de su propia carrera. En 2013, con tan solo 14 años, tenía muy en claro cuál era su gran vocación y comenzó a grabarse reversionando algunos clásicos hasta que decidió hacer una versión acústica de la canción de Justin Bieber, As Long as You Love Me. Ese video se hizo muy popular y fue su puerta de entrada al mundo de las discográficas.

Shawn Mendes.

En junio de 2014, Shawn Mendes tenía su primer contrato y estaba publicando su primer sencillo. Pero ahora, ocho años después de aquel hito en su vida, tomó una decisión que dejó en shock a sus millones de seguidores.

Lo que sucedió es que el artista le puso pausa a su gira mundial y explicó los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión: “Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente voy a tener que posponer las próximas tres semanas de shows en Uncasville hasta nuevo aviso”.

“He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre me ha resultado difícil estar en el camino, lejos de amigos y familiares. Después de algunos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peaje y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura”, continuó Shawn Mendes.

Para terminar su comunicado escribió: “Después de hablar con mi equipo y profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y a mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo”.

El comunicado que publicó el cantante.

Lo cierto es que el artista y ex pareja de Camila Cabello había comenzado su gira Wonder en Portland, Oregón, el pasado 27 de junio y tenía previsto recorrer con ella otras ciudades de Estados Unidos para luego ir a Canadá. También planeaba trasladarla a Europa en mayo de 2023, pero por ahora todo eso queda suspendido hasta nuevo aviso.