Desde París, la hija de Luis Miguel encandila con su esbelta silueta

Michelle Salas es una influencer y modelo mexicana de gran popularidad en las redes sociales. En sus cuentas oficiales, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, comparte fotos y videos de las distintas producciones que realiza para importantes marcas de indumentaria y artículos de belleza. De esta manera la popular rubia marca tendencia en la moda latina.

Michelle Salas es toda una influencer de la moda internacional.

Desde hace algunos días Michelle Salas está disfrutando y trabajando en la ciudad de París. En su feed de Instagram, la modelo ha compartido diversos momentos de su estadía con fotos que han enamorado a todos sus seguidores. Ayer por la tarde, la hija de El Sol de México, compartió una foto de ella donde dejó en evidencia no solo lo bella que está sino también la esbelta silueta que posee a sus 33 años.

En la imagen se puede ver a Michelle Salas lucir un vestido de color negro que se caracteriza por tener el vientre al descubierto y un tajo en su lado derecho. Además junto a la foto se puede leer la frase: "Life is only a reflection of what we allow ourselves to see" (La vida es solo un reflejo de lo que nos permitimos ver).

Michelle Salas cuenta con millones de fans en las redes.

Michelle Salas no tiene una relación actual con su padre Luis Miguel ya que en diferentes momentos de su vida vivió situaciones que los separó abruptamente. En la serie documental de la vida del cantante mexicano se vio algunos de los episodios que hicieron que padre e hija hoy en día estén separados.