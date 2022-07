Por qué un famoso diseñador se negó a venderle un vestido a Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una de las celebridades más importantes del mundo con más de 127 millones de seguidores en las redes sociales. Es la mujer más multifacética de Hollywood, destacándose como productora, bailarina, cantante, actriz y empresaria, y todos los diseñadoras la quieren como musa, pero hay un argentino que rechazó darle un vestido.

Se trata de Roberto Piazza, nacido en la provincia de Santa Fe el 16 de mayo de 1959 y con una larga trayectoria en el mundo de la moda. En 1985 inauguró su maison de Alta Costura en el exclusivo barrio de Belgrano y a partir de entonces inició una carrera muy exitosa, al punto de ser considerado el creador más joven de la Alta Costura de la Argentina.

El diseñador tuvo un paso por el programa Los Mammones, en el que contó su experiencia por Hollywood y algunos detalles que nunca había revelado. "¿Es verdad, Roberto, que te negaste a venderle un vestido a Jennifer Lopez porque pretendía quitarle el forro?", le preguntó el conductor, Jey Mammon sobre un altercado que tuvo con Jennifer Lopez.

Para poner en contexto a los televidentes, Roberto Piazza comenzó a contar que llegó a Estados Unidos para montar un showroom multimarca en la Avenida Melrose en Hollywood. Esta avenida es conocida por sus tiendas, restaurantes, bares, el Melrose District, ubicado entre West Hollywood y Hollywood, y también se encuentran allí los estudios de Paramount Pictures.

El lugar era estratégico para posicionar su marca entre el jet set estadounidense. "Me llamaron y me dijeron que Jennifer Lopez quería un vestido de gasa: divino, divino, divino, de gasa, muy retro, muy Hollywood, cerradisimo, pero forrado. Ella quería el mismo vestido, pero que yo le saque todo el forro", recordó.

Y agregó: "Lo que pasa es que en otro momento de mi vida hubiera dicho que sí, pero en ese momento yo quería entrar en Hollywood para vestir a una mina un poco más distinguida. Y si bien a mí me encanta la López, yo digo: ‘Si yo entro ya vistiendo en pelotas a una mina, ya te clasifican mal’. Y no es tan fácil la moda".

Jennifer Lopez en los MTV Awards.

Ante la sorpresa de Jey Mammon de que haya rechazado a Jennifer Lopez, Roberto Piazza aseguró que no es la única celebridad que le dijo que no, pero no dio nombres. Para el diseñador, el mensaje que dan sus vestidos es lo más importante sin importar quien lo lleve puesto.

¿Qué te pareció la actitud del diseñador argentino con Jennifer Lopez?