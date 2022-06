Con qué coprotagonista de Stranger Thing promedió casarse Millie Bobby Brown

El 27 de mayo pasado finalmente llegó a Netflix la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. La exitosa producción sorprendió por el giro de su trama, que pasó a ser más oscura y adulta. Fue por esa misma razón que sus protagonistas, los ya no tan niños de la historia, sorprendieron por lo grande que lucen tanto en la vida real como dentro de la serie. Pero sin lugar a dudas fue Millie Bobby Brown quien se robó todos los elogios.

La actriz cumplió hace muy poco sus 18 años y es por eso que el cambio de la intérprete de Eleven en sus comienzos a la actualidad es impactante. Lo que sucede que en 2017 era tan solo una niña de 12 años a la que le habían tenido que rapar la cabeza, hoy ya es toda una mujer, que sorprendió acompañada de su novio, Jake Bongiovi, hijo de Bon Jovi, en la premiere de la temporada.

Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown, además de tener una muy buena relación de compañeros de trabajo con los otros adolescentes de Stranger Things, logró consolidar una muy buena amistad. Fue especialmente con uno de ellos con quien se hizo una promesa para el futuro y que de cierta manera tiene que ver con su situación sentimental, que no podría ser la misma que en la actualidad, donde se la ve muy feliz y enamorada.

En una reciente entrevista con MTV News, la actriz que le da vida a la joven con superpoderes en la serie reveló que hizo un plan de “emergencia” con uno de sus compañeros de elenco por si no logra encontrar al amor de su vida en el futuro.

El otro involucrado de esta promesa es Noah Schnapp, quien le da vida a Will Byers en la historia. Lo que resolvieron los dos adolescentes es que si de acá a un par de años no se comprometían con otras personas, lo harían entre ellos. “Dijimos que si no estamos casados a los 40, nos casaremos entre nosotros. Porque seríamos buenos compañeros de departamento”, reveló Millie Bobby Brown.

Pero esta promesa tiene una regla inquebrantable: "Pero nada de niños, porque no podría lidiar con un hijo suyo. Y por supuesto dormiríamos en camas separadas”. Es decir que si alguno de los dos se convierte en padre antes de llegados sus 40, el pacto queda obsoleto. ¿Lo cumplirán?