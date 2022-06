¿Ya los probaste? Los filtros con tatuajes de Christian Nodal que son tendencia en Tik Tok

Quién puede resistirse a un filtro de Instagram o de Tik Tok cuando figuran tan reales y resultan graciosos para compartirlos con amigos y familiares. Tampoco nadie puede ignorar cuando un artista se vuelve tendencia porque queremos saber lo nuevo que tienen para mostrarnos y de forma inmediata. Una figura muy popular que es noticia prácticamente todo los días es Christian Nodal, el cantante sonorense de música regional, quien procuró mantenerse dentro de las tendencias en los últimos meses por múltiples razones. Ya sea por su separación con Belinda, sus confrontaciones con personajes como ha sido tema de conversación de manera casi ininterrumpida.

En esta ocasión, sus tatuajes inundaron Tik Tok debido a un filtro que permite que cualquier persona porte las marcas que, últimamente, tanto han caracterizado al artista. Y es que los cambios de look de Nodal han sido uno de los temas principales las últimas semanas. Cabe recordar que su aparición en redes con el cabello corto, teñido con una base rubia y algunos detalles en color naranja y verde fue lo que detonó el conflicto con J Balvin, del cual Nodal se arrepintió posteriormente.

El pasado 6 de junio, el artista volvió a sorprender a las redes, pues presumió a través de su cuenta de Instagram lo que es su nuevo aspecto: el cabello aún rapado, pero pintado de morado y con dibujos de cruces negras a los costados. Este último detalle parece estar en sintonía con uno de sus tatuajes, pues alguna vez compartió que se había tatuado una cruz por ser un hombre de fe.

Los filtros que usan los usuarios de las redes sociales de los tatuajes de Christian Nodal.

Para mantenerlo como tema principal en el ojo del huracán, usuarios de Instagram y Tik Tok viralizaron un par de filtros con los cuales pueden lucir los trazos que el propio Nodal ha presumido últimamente en su rostro. Uno de ellos fue creado por Miguel Rentería, bajo el usuario @filtroshmo en Instagram. Desde su publicación el 2 de junio, el filtro se popularizó tanto que ha sido utilizado por personajes como el famoso maquillista Alfonso Waithsman.

En Tik Tok, además de hacerse viral el filtro con los tatuajes del intérprete de Ya no somos ni seremos, se volvió popular un audio publicado, originalmente, por el usuario @maxbcallejas, el cual dice “Con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla penal de máxima seguridad o me dejó Belinda”.

Usuario de las redes sociales utilizando los filtros de tatuajes de Christian Nodal.

Además del video de dicho usuario, el cual fue publicado en marzo de este año y cuenta con más de 590 mil vistas y 48 mil likes, recientemente se han viralizado videos grabados por otros usuarios utilizando el mismo filtro y audio. Por ejemplo, el presentador de televisión regiomontano Poncho de Nigris, quien lució los tatuajes e hizo lipsync con el sonido en un video que ya supera las 10 millones de visitas y acumula más de 817 mil corazones.

De acuerdo con lo que se puede apreciar en la plataforma, actualmente hay casi 31 mil videos utilizando ese mismo sonido. Algunos de los usuarios más destacados que se han sumado a esta tendencia de los tatuajes de Nodal son Juan Carlos Casasola (@eltataazulcasasola), Polo Morín (@polo_morin), @el_abelito@oficial y @alex.tirado. El recibimiento tanto del filtro como de los audios en Tik Tok fue positivo por parte de los usuarios, quienes han bromeado con el tema y han etiquetado a J Balvin en diversos clips, haciendo referencia a la más reciente polémica que tuvo con el cantante de regional mexicano.

Y a vos, ¿cómo te quedan los tatuajes en el rostro? ¿Ya probaste los filtros virales de Nodal? Por el momento que está viviendo el artista, seguramente siga siendo tendencia y noticia diaria. Luego de los filtros, ¿qué seguirá?