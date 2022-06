Toni Costa no soportó más y se quebró en “La Casa de los Famosos 2”

Las peleas, los enfrentamientos, los momentos de soledad y las crisis, hacen que los participantes de “Las Casa de los Famosos 2” vayan sintiéndose cada vez más vulnerables y sensibles ante situaciones que transcurren en el programa. Es así que el bailarín español Toni Costa, no ha podido aguantar más y se quebró, rompiendo en llanto de manera inesperada. Lo llamativo fue que no se encontraba en una situación de estrés, no estaba discutiendo con nadie, tampoco estaba participando de algún momento complicado o tenso. Por el contrario, estaba haciendo lo que más le gusta, bailar.

En medio de la coreografía que seguían sus compañeros, el español se emocionó, y de repente rompió en llanto, protagonizando una escena cargada de tristeza. Esto ocurrió cuando empezó a sonar la balada de Karol G, "Ocean", un tema que es una verdadera y esto pudo haberle traídos recuerdos de su novia, Evelyn Beltrán. Recordemos que antes de que el coreógrafo ingrese al reality show, publicó lo siguiente sobre su actual pareja: "Gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo".

Como las opiniones son tan variadas sobre las razones que hicieron llorar a Toni, y entre ellas algunos seguidores aseguran que lo que emocionó al bailarín, es recodar a su pequeña hija Alaïa, a quien estaba acostumbrado a ver casi todos los días. Por otro lado, están también los que aseguran que el llanto de costa se debió a que sigue enamorado de su ex, Adamari López. Todas las teorías son suposiciones ya que, de momento, el bailarín no ha contado por qué razón se vino abajo.

Lo cierto es que Toni logró recuperarse y siguió adelante con la en la coreografía luego de superar el momento donde se lo pudo ver muy afectado emocionalmente. El bailarín fue criticado en varias ocasiones por los comentarios realizados hacia la mamá de su pequeña hija, a pesar de esto, su participación en el reality es muy bienvenida por la audiencia en general.

Con respecto a esto, de todo lo que se dijo de Toni y Adamari, Evelyn Beltrán respondió recientemente en su cuenta de Instagram: “No necesito que menciones mi nombre para saber lo mucho que me amas. Nuestras señales me enamoran”.