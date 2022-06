Mariah Carey es demandada por plagio de una de sus canciones más famosas

Cada vez que llega la navidad, un tema que suena en todas las radios del mundo es “All I Want for Christmas Is You”, canción que compuso Mariah Carey en 1994 y que la hizo súper famosa. Ahora, la cantante se encuentra metida en dentro de un conflicto legal, ya que ha sido demandada por el artista Andy Stone por infracción a los derechos de autor por dicha canción, y el demandante reclama daños y perjuicios por más de 20 millones de dólares por supuestas pérdidas.

La demanda fue presentada este viernes pasado en Luisiana. En ella, Stone alega que Carey y su co-compositor Walter Afanasieff "participaron a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña para infringir" sus derechos de autor. La canción de Mariah Carey es uno de los sencillos musicales más exitosos de todos los tiempos, y desde su lanzamiento en 1994 ha ocupado los primeros lugares de las listas musicales, especialmente en las fiestas de Navidad.

El tema en cuestión, también aparece en la comedia romántica de temática navideña "Love Actually" de 2003, y vendió unas 16 millones de copias en todo el mundo, lo que le generó a Mariah unos 60 millones de dólares en regalías durante las últimas tres décadas.

El tema de Andy Stone, lanzado con su banda Vince Vance and the Valiants, obtuvo un éxito moderado en las listas de música country de Billboard. A pesar de tener los mismos títulos, las canciones suenan diferentes y tienen letras diferentes. Sin embargo, Stone acusa a Carey y Afanasieff de intentar "explotar la popularidad y el estilo único" de su canción, causando "confusión". Cabe destacar que, el documento judicial establece que los abogados de Stone contactaron por primera vez con Carey y Afanasieff el año pasado, pero las partes "no pudieron llegar a ningún acuerdo".

Sobre “All I Want for Christmas Is You”

Esta hermosa canción navideña, representa desde hace tres décadas, un ingreso seguro y permanente para Mariah Carey, ya que desde 1994 suena en centros comerciales, hogares y medios de comunicación, sobre todo en épocas de navidad. A eso hay que agregarle los ingresos por plataformas digitales como YouTube, donde el video acumula más de 725 millones de reproducciones.

Lo cierto es que, hasta 2016, Mariah Carey había acumulado ganancias por 60 millones de dólares tan sólo por “All I Want for Christmas Is You”, según el medio “The Economist”. Lo más curioso es que la propia cantante ha admitido que escribió la canción en sólo 15 minutos mientras decoraba su árbol de Navidad en casa.