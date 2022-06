En medio de su escandalosa separación, Shakira anunció una importante noticia

Shakira está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, tras conocerse oficialmente que se está separando de su pareja, el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Con un pequeño comunicado presentado por su agencia de prensa, la cantante colombiana dijo que está terminando su relación con su novio después de 12 años.

Shakira es jurado en el reality Dancing With Myself.

Esta separación se da por las diferentes infidelidades por parte del jugador español. Hace algunos días se hizo público que Gerard Piqué habría sido encontrado por la propia Shakira en una relación amorosa con una modelo. Esta noticia se viralizó por todo el mundo y hoy en día son el tema del momento. Desde el círculo más íntimo de la nacida en Barranquilla se informó que ella está triste pero muy fuerte para superar este complicado momento en su vida.

Esto último quedó demostrado hace algunas horas en las redes sociales, cuando Shakira compartió una importante noticia sobre su carrera. La misma fue compartida en su perfil de su cuenta oficial de Instagram y tiene que ver con una de las canciones más exitosas de la popular cantante. Junto a una foto la artista publicó el siguiente mensaje: "So humbled. Thank you for all of the love" (Tan humilde. Gracias por todo el amor).

Shakira es una de las cantantes más importantes del continente.

"Hips don't lie" superó el billón de reproducciones en Spotify. Este gran tema musical fue lanzado en 2006 y cuenta con la colaboración del rapero haitiano Wyclef Jean. La misma está incluida originalmente en la reedición del quinto álbum de estudio de Shakira, llamado Oral Fixation vol. 2.